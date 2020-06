Kingdom Hearts Melody of Memory: Für den Westen bestätigt und englischer Trailer

"Kingdom Hearts: Melody of Memory" kommt in diesem Jahr auf den Markt.

Square Enix sorgte kürzlich für die Ankündigung des Rhythmus-Actionspiels „Kingdom Hearts: Melody of Memory“, das zunächst für den japanischen Markt bestätigt wurde. Aber auch die Spieler im Westen werden nicht leer ausgehen.

In einer ergänzenden Ankündigung gab das Unternehmen bekannt, dass „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ auch in westlichen Ländern veröffentlicht wird. Und um diesen Schritt noch einmal zu untermauern, wurde ein englischsprachiger Trailer ins Netz gestellt. Erfolgen soll der Launch letztendlich in diesem Jahr für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

140 Musiktitel und 20 Figuren

In der offiziellen Beschreibung betont Square Enix: „Mit mehr als 140 Musiktiteln und 20 Figuren aus der gesamten beliebten Serie bietet Kingdom Hearts: Melody of Memory den Fans die unumgängliche Gelegenheit, ihre Lieblingsmomente wie nie zuvor zu erleben. Die Spieler werden durch ikonische Disney-Welten reisen und sich mit erkennbaren Disney-Figuren zusammentun, während sie neben zeitlosen Titeln aus Disneys Filmklassikern die unvergessliche Musik der Kingdom Hearts-Serie genießen.“

Laut der weiteren Aussage des Unternehmens wird der Titel neben dem „fesselnden Einzelspielerinhalt“ die Spieler dazu einladen, gemeinsam im Online-Modus, der eine noch größere Herausforderung darstellt, „unvergessliche Melodien zu genießen“.

In den kommenden Monaten und Jahren werden euch noch weitere Spiele aus dem Franchise erwarten. Dazu zählt beispielsweise ein Mobile-Spiel, das den gleichen Kunststil wie „Kingdom Hearts: Union X“ aufweist und wie der damalige Ableger „Chains of Memories“ nach Kartenspiel-Action aussieht. Es trägt den Namen „Kingdom Hearts: Union Dark Road“.

