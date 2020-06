PS5: Erstes Foto lässt die Konsole riesig erscheinen

Sony bringt Ende des Jahres gleich zwei Konsolen auf den Markt.

Sony hatte bereits befürchtet, dass in absehbarer Zeit die ersten Leaks zur PS5 durchdringen könnten. Und tatsächlich scheint inzwischen ein Foto der Next-Gen-Konsole im Netz zu verweilen, das über die bisherigen Produktabbildungen hinausgeht.

Verbreitet wird es momentan in den Resetera-Foren und auf zahlreichen weiteren Webseiten. Das Foto zeigt eine Produktionshalle, in der drei Männer stehen. Der mittlere Mitarbeiter hält augenscheinlich eine PS5 in der Hand.

Wäre das PlayStation-Symbol nicht sichtbar, wäre die Konsole vermutlich nicht auf dem ersten Blick erkennbar gewesen. Die PS5 erscheint in einem Winkel, den wir bisher nicht gesehen haben. Die dynamische und kurvige Natur ist nicht erkennbar, was nicht zuletzt an der Beleuchtung und Belichtung liegen dürfte, die die Oberfläche der PS5 flach erscheinen lassen.

Sehen wir wirklich die PS5?

Überprüfte User von ResetEra konnten die Authentizität des Fotos bestätigen. Laut ihrer Aussage sei es der „Leiter der Hardware-Entwicklung“, der eine der ersten produzierten PS5-Konsolen in den Händen hält. Anderen Leuten fällt es ohne Quelle (und ohne Metadaten) schwer, zu glauben, dass das Foto echt ist. Sollten gesicherte Informationen folgen, werden wir diese Meldung aktualisieren.

Zunächst einmal fällt auf, dass die PS5 in den Händen des Mitarbeiters vergleichsweise riesig wirkt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Größe der gezeigten Personen nicht bekannt ist und Asiaten in der Regel nicht zu den größten Personen auf diesem Planeten zählen.



Begleitet wird die PS5 von weiteren Next-Gen-Produkten.

Größe soll Lüftergeräusche reduzieren

Aber auch vorangegangene Gegenüberstellungen machten deutlich, dass die PS5 verglichen mit anderen Konsolen kein kleines Stück Hardware ist. Laut Sony wurde die Größe bewusst gewählt, um dem Hitzestau entgegenzuwirken. Eine geringere Belästigung durch Lüftergeräusche dürfte die Folge sein.

Laut Sonys Simon Rutter habe PlayStation „große Anstrengungen“ unternommen, um das Kühlsystem der PS5 geräuschärmer zu machen. Und einem Bloomberg-Bericht von Anfang dieses Jahres zufolge implementiert Sony ein „ungewöhnlich teures“ Kühlsystem in die PlayStation 5. Dabei handelt es sich um etwas, das auch der Plattformbesitzer in der Vergangenheit signalisierte. Besitzer der PS4 Pro werden es Sony danken, sofern sie nicht auf eine Wasserkühlung setzen.

Produktion läuft offenbar

Das Bild deutet außerdem darauf hin, dass die PlayStation 5 in die Endphase ihrer Produktion eintritt. In einem kürzlich erschienenen Bericht von Digitimes hieß es, dass der Hauptprozessor der PS5 noch in diesem Monat finalen Tests unterzogen wird und danach an die nachgelagerten Hersteller ausgeliefert werden soll.

Erscheinen wird die PS5 gegen Ende des Jahres zu einem noch unbekannten Preis. Auch Microsoft war hinsichtlich dieser Eckdaten bislang nicht sehr gesprächig. Vorangegangenen Spekulationen zufolge möchten die Redmonder auf die Ankündigungen von Sony reagieren.

