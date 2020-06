Ratchet & Clank Rift Apart: Es erwarten euch neue und bekannte Planeten

In dem kommenden Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart" wird man neue sowie alternative Versionen bekannter Planeten besuchen können. Somit sollten sich Fans der Reihe auf einige nostalgische Momente freuen.

In "Ratchet & Clank: Rift Apart" durchbricht ihr Dimensionen.

Vor kurzem hatten Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ein neues Abenteuer des ikonischen Heldenduos für die PlayStation 5 angekündigt. In diesem werden Ratchet und Clank mit Dimensionsrissen spielen und in Windeseile von Ort zu Ort reisen.

Dimensionssprenger

Dabei können sich die Spieler auf einige neue Planeten freuen, die zum Erkunden einladen. Jedoch haben die Entwickler in einem aktuellen Tweet auch bestätigt, dass man bekannte Planeten aus früheren Teilen der Reihe wiedersehen wird. Allerdings wird es sich um Varianten aus einer alternativen Dimension handeln.

In „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird auch ein neuer spielbarer Charakter zur Verfügung stehen. Der weibliche Lombax, der in dem Ankündigungstrailer enthüllt wurde, wird sich ebenfalls in die Action stürzen. Bisher ist noch nicht bekannt, wer dieser Charakter ist, weshalb man weiterhin munter spekulieren kann.

Mehr: Ratchet & Clank Rift Apart – Weiblicher Lombax wird ein spielbarer Charakter sein

Der Action-Plattformer soll die Stärken der PlayStation 5 ausspielen und vor allem die Ultra-Hochgeschwindigkeits-SSD und den DualSense-Controller nutzen, um ein Abenteuer zu erschaffen, das in dieser Art und Weise bisher nie möglich gewesen war. Reist inmitten der Action durch die Dimensionen und nutzt diese Fähigkeiten zu eurem Vorteil, um die Gegner auszumanövrieren.

Sobald weitere Informationen zum Spiel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Visit never-before-seen planets and see alternate dimension versions of old favorites. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/X1ZlrDym8e — Insomniac Games (@insomniacgames) June 19, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet & Clank: Rift Apart