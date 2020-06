Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Mit Trailer, Gameplay und Termin offiziell angekündigt

Am Nachmittag wurde der Plattformer "Crash Bandicoot 4: It's About Time" auch offiziell angekündigt. Neben einem ersten Trailer wurde im Zuge der Ankündigung auch der finale Releasetermin veröffentlicht.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint im Oktober.

Wie am Vormittag bestätigt, nutzte Activision den heutigen Nachmittag, um den Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ offiziell anzukündigen.

„Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ befindet sich für die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und entsteht bei den Entwicklern von Toys for Bob, die dank der Arbeiten an der „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ über ausreichend Erfahrungen mit der beliebten Marke verfügen dürften. Begleitet wurde die heutige Ankündigung von einem Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

Ein Abstecher in das Jahr 1998

„Crash entspannt sich und erforscht seine Insel zu seiner Zeit im Jahr 1998, als er in einer Höhle, Lani-Loli, auf eine versteckte geheimnisvolle Maske stößt. Die Maske ist eine der Quantum-Masken und kennt anscheinend Aku-Aku, Crash’s Maskenfreund! Als die Quantenmasken zurückkehren und ein Quantenspalt in der Nähe unserer Helden auftaucht, entschließen sie sich dazu, mutig in andere Zeiten und Dimensionen vorzudringen, um den Verantwortlichen aufzuhalten“, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Ob neben der Xbox One und der PlayStation 4 noch weitere Plattformen mit „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ versorgt werden könnten, bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt abzuwarten. Hierzulande erscheint das neue Abenteuer von Crash am 2. Oktober 2020.

Wer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ in der Download-Version erwirbt, darf sich über zwei exklusive Skins freuen, die im heutigen Trailer zu sehen sind.

