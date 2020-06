Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Offizielle Enthüllung findet am heutigen Nachmittag statt – Erster Teaser veröffentlicht

Jetzt ist es offiziell! Mit "Crash Bandicoot 4: It's About Time" wird ein neues Abenteuer rund um den Beuteldachs erscheinen. Die offizielle Enthüllung wird bereits am heutigen Nachmittag erfolgen.

Bereits mit der "Crash Bandicoot N.Sane Trilogy" konnte Activision einen riesigen Erfolg feiern.

In den letzten Tagen machte mehrere Leaks zu einem neuen Abenteuer von Crash Bandicoot die Runde. Demnach soll mit „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ ein vollwertiger Nachfolger zu den beliebten Titeln aus dem Hause Naughty Dog folgen. Allerdings sind dieses Mal Activision und Toys for Bob für die Entwicklung verantwortlich.

Nur noch wenige Stunden bis zur Enthüllung

Da man die Existenz von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ nicht mehr abstreiten kann, haben die Verantwortlichen einen offiziellen Termin für die Enthüllung angekündigt. Demnach sollte man am heutigen Nachmittag auf den sozialen Kanälen von Activision vorbeischauen. Um 17 Uhr soll das neueste Abenteuer des Beuteldachses vorgestellt werden, wobei man verspricht, dass die Enthüllung die Leaks übertreffen wird. Um schon einmal die Vorfreude zu steigern, wurde auch ein offizieller Teaser bereitgestellt.

Laut bisherigen Informationen entspannt sich Crash im Jahre 1998 auf seiner Insel, ehe er in einer Höhle eine geheimnisvolle Maske findet, die eine der Quantum-Masken ist und auch Aku-Aku kennt. Nach der Rückkehr der Quantum-Masken taucht ein Quantenspalt in ihrer Nähe auf, den die Helden durchschreiten. Daraufhin reisen sie durch verschiedene Zeiten und Dimensionen, um den Grund für das Chaos zu finden.

Wenn man den weiteren geleakten Informationen Glauben schenken darf, dann wird „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ am 9. Oktober 2020 für die PlayStation 4 und die Xbox One in den Handel kommen. Sobald offizielle Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr euch schon einmal den Teaser anschauen und mental auf den heutigen Nachmittag vorbereiten.

Das zuständige Entwicklerstudio Toys for Bob ist übrigens durchaus mit der „Crash Bandicoot“-Marke vertraut. Schließlich hatte man die „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ entwickelt, die die ersten drei Teile der Reihe in einem modernen Gewand zurückgebracht hatte. Außerdem zeigte man sich auch für die „Spyro Reignited Trilogy“ verantwortlich. Beide Neuauflagen konnten Fans und neue Spieler durchaus begeistern.

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

