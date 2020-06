Firewall Zero Hour: Operation Syndicate startet morgen – Trailer & Details

"Firewall Zero Hour" startet morgen in die nächste Season.

Wie auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Spieler des PlayStation VR-Shooters „Firewall Zero Hour“ am morgigen Dienstag, den 23. Juni 2020 auf neue Inhalte freuen.

So startet unter dem Namen „Operation Syndicate“ die mittlerweile fünfte Season von „Firewall Zero Hour“. Geboten wird unter anderem ein neuer Contractor in Form von Lucia Gallo – auch Luna genannt. Lunas Fähigkeit „Backtrace“ wird von den Entwicklern als einzigartig beschrieben: Die Spieler können vier Sekunden lang die Umrisse aller Signalstörsender auf der Welt sehen und so ihren Mitspielern dabei helfen, die Ausrüstung rechtzeitig zu lokalisieren und zu zerstören.

Eine neue Karte und kosmetische Inhalte

Des Weiteren umfasst „Operation Syndicate“ eine neue Karte, die den Namen „Blacksite“ trägt und allen Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt. Punkten wird „Blacksite“ laut offiziellen Angaben unter anderem mit den zahlreichen Deckungsmöglichkeiten, die spannende wie taktische Feuergefechte gleichermaßen garantieren sollen. Hinzukommen die neue Waffe „Custom ZS“ sowie 24 exklusive kosmetische Gegenstände.

Nach dem Abschluss der entsprechenden Missionen erhaltet ihr Zugriff auf Schmuckstücke, Gesichtsfarben und Tarnfelle. Zusätzlich zu den kostenlosen Missionsprämien erhalten OP-Pass-Inhaber Zugang zu Premium- und Bonus-Missionsprämien.

Zum Thema: Firewall Zero Hour: DLC 4 mit neuen Söldnern, Waffen, Trinkets, Gesichtsfarben und mehr vorgestellt

Den Schlusspunkt setzt ein legendärer Waffen-Skin für Luna, der für 250.000 Crypto-Einheiten den Besitzer wechselt. Wahlweise lässt sich der Skin freischalten, indem ihr die anderen 24 neuen kosmetischen Gegenstände erringt.

Anbei der offizielle Trailer zum morgen Start von „Operation Syndicate“. Alle weiteren Details zur fünften Season von „Firewall Zero Hour“ findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Firewall Zero Hour