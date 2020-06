PS5: Diese Spiele weckten bisher das größte Interesse

"Horizon: Forbidden West" erscheint exklusiv für die PS5.

Im Rahmen eines groß angelegten Online-Events stellten Sony Interactive Entertainment und die Third-Party-Partner des Unternehmen die ersten Titel vor, die sich derzeit für die PS5 in Entwicklung befinden.

Der Analyst Daniel Ahmad alias „ZhugeEx“ nahm sich den präsentierten Titeln noch einmal an und ging auf Basis der Google-Daten der Frage nach, welche Spiele nach ihrer Enthüllung das größte Interesse weckten. Von den Exklusiv-Titeln wurde beispielsweise „Horizon: Forbidden West“ am meisten gesucht. Gefolgt von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und dem Remake des düsteren Rollenspiel-Klassikers „Demon’s Souls“.

Bei den Dritthersteller-Projekten, die neben der PS5 auch für weitere Plattformen wie den PC oder Microsofts Xbox Series X veröffentlicht werden, hatte hingegen „Resident Evil 8: Village“ aus dem Hause Capcom die Nase vorne. Anbei eine Übersicht über die jeweils fünf meistgesuchten Titel.

Unklar ist aktuell noch, welche Titel bereits zum Launch der PlayStation 5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft zur Verfügung stehen werden und welche leider noch bis 2021 auf sich warten lassen. Zudem steht weiterhin die Frage im Raum, wann und zu welchem Preis die PS5 im Endeffekt ins Rennen geschickt wird.

Sollte Sony Interactive Entertainment diesbezüglich für Klarheit sorgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

