Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Offiziell angekündigt – Release im Herbst

Zum Start in die neue Woche kündigte City Interactive Games den Shooter "Sniper: Ghost Warrior Contracts 2" offiziell an. Allzu viele Informationen wurden bisher allerdings nicht genannt.

"Sniper: Ghost Warrior Contracts 2" erscheint im Herbst.

Überraschend dürfte die folgende Meldung nicht kommen, da City Interactive Games die laufenden Arbeiten an „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2“ bereits im März dieses Jahres bestätigte.

Zum Start in die neue Woche wurde der Shooter nun auch offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt. Der Release von „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2“ erfolgt laut der heutigen Ankündigung im Herbst des Jahres. Versorgt werden zunächst der PC, die Xbox One und die PS4. Ob auch Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 geplant sind, wurde bisher nicht verraten.

Ein neuer Schauplatz, eine spannende Geschichte und mehr

Konkrete Details zu „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2“ ließen sich die Verantwortlichen von City Interactive Games heute nicht entlocken. Allerdings wurde bereits im März darauf hingewiesen, dass sich die Spieler auf einen neuen Schauplatz freuen dürfen, der als Dreh- und Angelpunkt einer spannenden Geschichte fungiert. Auf Basis des Kritiker- und Spieler-Feedbacks werden zudem zahlreiche Verbesserungen versprochen.

Zum Thema: Sniper Ghost Warrior Contracts 2: CI Games bestätigt die Arbeiten am Shooter

Darunter ein „großes neues Feature“, das laut City Interactive Games sowohl Neulinge als auch Fans der Serie begeistern wird. Möglicherweise erfahren wir im Rahmen des Summer of Gaming oder eines anderen Online-Events in den kommenden Wochen mehr zu diesem Feature beziehungsweise „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2“ an sich.

Alle veröffentlichten Details und Eindrücke zum Shooter findet ihr dann zeitnah natürlich auch bei uns.

Seek justice! Sniper Ghost Warrior Contracts 2 coming to PlayStation 4, Xbox One and PC this Fall! 🎯 #SGWContracts2 Landing Page: https://t.co/lE8P0UHYAo@CIGamesOfficial #CIGames pic.twitter.com/iDhNt7rBc0 — Sniper Ghost Warrior Contracts (@SGWContracts) June 22, 2020

