The Last of Us Part 2: PS4 vs PS4 Pro im Grafik-Vergleich

Zu "The Last of Us Part 2", das in der vergangenen Woche auf den Markt kam, traf ein neues Video ein. Es vergleicht das Naughty Dog-Spiel auf der PS4 und PS4 Pro miteinander.

"The Last of Us Part 2" erhielt weltweit hohe Wertungen.

„The Last of Us Part 2“ verweilt seit der vergangenen Woche im Handel. Gespielt werden kann der Titel aus dem Hause Naughty Dog sowohl auf der PS4 als auch auf der PS4 Pro. Doch welche Vorteile genießen Besitzer der Upgrade-Konsole? Diese Frage beantwortet ein aktueller Videovergleich, den ihr unterhalb dieser Zeilen starten könnt.

Vergleich in 4K-Auflösung

Verglichen werden im Video verschiedene Grafikfeatures, darunter die Auflösung, die Schatten und auch die Framerate. Der Test basiert auf der Version 1.0.2 und liegt in einer 4K-Auflösung vor. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Im Laufe des Vormittags traf bereits die erste Erfolgsnachricht ein. So wurde bekannt, dass es sich bei „The Last of Us Part 2“ um Sonys am schnellsten verkauftes Spiel in dieser Konsolengeneration handelt. Zuvor konnte „Uncharted 4: A Thief’s End“ diesen Rang für sich beanspruchen. Es wurde im Jahr 2016 heiß erwartet. Doch Ellie und Joel schlugen Nathan Drake um einen läppischen Prozent.

„The Last of Us Part 2“ kam am vergangenen Freitag offiziell in den Handel. Falls ihr euch bisher nicht durchringen konntet und eure Kaufentscheidung weiterhin überdenkt: Ein Blick auf unseren Test zu „The Last of Us Part 2“ könnte die letzten Zweifel beseitigen.

Falls ihr den Naughty-Dog-Titel bereits besitzt: In unserem Archiv findet ihr Tresor-Codes und Crafting-Tipps. Und auch allgemeine Survival-Tipps können wir euch anbieten.

