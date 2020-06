DiRT 5: Adaptive Trigger und 120FPS – Features der PS5 & Xbox Series X sollen intelligent genutzt werden

Wie die Entwickler von Codemasters versprachen, soll das Offroad-Rennspiel "DiRT 5" regen Gebrauch von den Features der beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X machen. Unterstützt werden unter anderem die adaptiven Trigger und eine Darstellung in 120 Bildern die Sekunde.

"DiRT 5" erscheint auch für die nächste Konsolen-Generation.

Zu den ersten Titeln, die für die beiden Next-Generation-Konsolen in Form der PlayStation 5 und der Xbox Series X bestätigt wurden, gehörte das Rennspiel „DiRT 5“.

In einem aktuellen Interview sprachen die verantwortlichen Entwickler von Codemasters über die technischen Möglichkeiten sowie die Features, die auf den beiden Konsolen der neuen Generation geboten werden. Wie Development-Director Robert Karp versprach, sollen diese intelligent genutzt werden, um mit „DiRT 5“ ein Rennspiel der nächsten Generation abzuliefern.

Adaptive Trigger intensivieren die Spielerfahrung

Auf der PS5 kommen beispielsweise die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers zum Einsatz, die laut Karp für eine noch realistischere und intensivere Nutzererfahrung sorgen werden. So wird es den Entwicklern von Codemasters mit den adaptiven Triggern ermöglicht, verschiedene Untergründe wie Shooter oder Schlamm entsprechend an die Spieler weiterzugeben. Die Hardware-Leistung der Xbox Series X hingegen wird genutzt, um eine Darstellung in bis zu 120 Bildern die Sekunde zu unterstützen.

Zum Thema: DiRT 5: Entwicklung mit Next-Gen-SSD ist „unglaublich“, sagt Codemasters Technical Director

„Wenn wir also Wissen, Hardware und Details über die nächste Generation erhalten, herrscht im Studio immer viel Aufregung. Dies führt dazu, dass viele kreative Säfte fließen und viele Diskussionen darüber geführt werden, wie wir die verschiedenen Funktionen am besten nutzen können“, so Karp im Gespräch mit Wccftech.

Und weiter: „Wir haben ein Spiel entwickelt, das auf der aktuellen Konsolengeneration von hoher Qualität ist. Dann schauen wir uns an, wo wir unsere Vorteile aus den Konsolen der neuen Generation ziehen können. Die Leistung ermöglicht die 120FPS-Option [auf der Xbox Series X]. Auch vom schnellen Laden wollen wir Gebrauch machen.“

Neben der neuen Konsolen-Generation werden übrigens auch die PS4, die Xbox One und der PC mit „DiRT 5“ versorgt.

