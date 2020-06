Electronic Arts: Publisher verspricht mehr Star Wars- und Sportspiele

Electronic Arts möchte nach den Erfolgen von Spielen wie "Star Wars Battlefront 2" und "Star Wars Jedi: Fallen Order" mehr in diese Marke investieren. Zudem könnt ihr in den kommenden Jahren mehr Sportspiele erwarten.

Für "Star Wars: Squadrons" gibt es noch keine Verkaufsprognose.

Electronic Arts konnte mit Spielen wie „Star Wars Battlefront 2“, „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und „Star Wars: Galaxy of Heroes“ große Erfolge feieren. Und es sieht nicht danach aus, dass sich der Publisher in absehbarer Zeit von dieser Marke trennen möchte.

Vielmehr verfolgt Electronic Arts das Ziel, in Sachen „Star Wars“ noch mehr zu erreichen. Der EA-CEO Andrew Wilson bezeichnet „Star Wars Battlefront“ und „Star Wars Battlefront 2“ in einem Interview als Top-Performer. Zusammengerechnet wurden sie mehr als 35 Millionen Mal verkauft. Und als nächstes befindet sich „Star Wars: Squadrons“ in der Pipeline. Doch welche Verkaufsziele hat der Publisher in Bezug auf dieses Spiel?

Der EA-CFO Blake Jorgensen konnte sich nicht dazu durchringen, die Verkaufsprognosen für den Titel offenzulegen. „Wir hatten Erfolg bei First-Person-Shootern, mit RPGs, Action-Adventures, MMORPGs und mobilen Spielen. Und ich glaube, wir werden auch mit Squadrons Erfolg haben“, so Wilson. „Wir werden diese Partnerschaft verdoppeln. Disney setzt sich weiterhin sehr stark für die IP und den Kanon ein.“ Er geht davon aus, dass „Star Wars“ weiterhin für starke Verkäufe sorgen wird.

Mehr Sportspiele geplant

Auch in Bezug auf die Sportspiele möchte Electronic Arts eine Schippe obendrauf legen. Momentan sind Games wie „FIFA 21“, „Madden NFL 21“ und „NHL 21“ in Arbeit. Aber EA Sports VP Cam Weber möchte mehr.



Mit der „FIFA“-Reihe ist EA Sports jährlich in den Bestseller-Listen vertreten.

In einem Statement zu diesem Thema betonte der Mann: „Wir blicken ein wenig weiter in die Zukunft. Wir rechnen auf jeden Fall damit, die Zahl der Sportspiele, die wir jedes Jahr auf den Markt bringen, zu erhöhen“, so Weber.

Er deutete zudem an, dass EA Sports derzeit an mehreren unangekündigten neuen Sportspielen arbeitet. Und einige davon seien „bekannte Gesichter“. Dazu zählt „EA Sports UFC 4“, zu dem es in der Vergangenheit mehrere Leaks gab. Darüber hinaus soll wieder eine Golf-Reihe etabliert werden. Und die „NBA Live“-Reihe gibt es auch noch.

Weber betonte ebenfalls, dass EA Sports mit all den Sportspielen „neue Spieler erreichen“ möchte, was Veröffentlichungen im „Mid-Core“- und „Casual“-Markt mit einschließt. Insbesondere bei den Mobiltelefonen liege „noch eine Menge Wachstum vor uns“. Zudem könnt ihr in Zukunft mehr „zusammenhängende Fortschritte“ zwischen Mobiltelefon und Konsole/PC erwarten.

