Need For Speed Hot Pursuit: Remaster für den PC und die Konsolen in Arbeit?

Wie ein als verlässliche Quelle geltender Insider bestätigte, wird aktuell an einer Neuauflage des Rennspiels "Need For Speed: Hot Pursuit" gearbeitet. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Remaster zu "Need For Speed: Hot Pursuit" in Arbeit?

Vor wenigen Monaten wiesen die Verantwortlichen von Electronic Arts darauf hin, dass es sich bei „Need for Speed: Heat“ um den letzten Serienableger handelte, der bei Ghost Games im schwedischen Göteborg entstand.

Zukünftig werden wieder die Entwickler von Criterion Games für die Reihe verantwortlich sein. Criterion Games machte sich vor allem mit der „Burnout“-Reihe einen Namen und veröffentlichte im Jahr 2010 „Need for Speed: Hot Pursuit“. Womit wir auch beim Thema wären. Aktuellen Berichten zufolge soll nämlich an einem Remaster des Rennspiels gearbeitet werden.

Neuauflage auch für die Next-Generation-Konsolen?

Für die entsprechenden Gerüchte sorgte der VentureBeat-Redakteur Jeff Grubb, der sich in den vergangenen Monaten den Ruf einer verlässlichen Insider-Quelle erarbeitete. Laut Grubb wird sich das Remaster zu „Need for Speed: Hot Pursuit“ am Remake von „Burnout Paradise“ orientieren. Versorgt werden demnach die Konsolen und der PC.

Grubb dazu: „Dann kehrt EA zu den Rennspiel-Remastern zurück. Als Nachfolger von Burnout Paradise Remastered wird der Publisher als nächstes das Need For Speed: Hot Pursuit aus dem Jahr 2010 aktualisieren. Wie Burnout wird dieses Spiel neben PC und anderen Konsolen auch für die Switch erscheinen.“

Da das Remaster zu „Need For Speed: Hot Pursuit“ laut Grubb in den nächsten zwölf Monaten veröffentlicht werden soll, liegt natürlich der Gedankengang nahe, dass die Neuauflage auch auf den beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 ins Rennen geschickt wird.

Solange sich Electronic Arts beziehungsweise Criterion Games zu diesem Thema nicht äußern, sollten die Angaben von Grubb zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

