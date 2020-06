Ready At Dawn: Facebook übernimmt Entwickler von The Order 1886

Der Spieleentwickler Ready At Dawn hat einen neuen Besitzer. Nachdem sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren vorrangig Oculus-Spielen widmete, schlug Facebook zu. Momentan kümmert sich das Unternehmen um "Lone Echo 2".

Ready At Dawn machte sich unter anderem mit "The Order: 1886" einen Namen.

Ready At Dawn arbeitete in den vergangenen 15 Jahren an verschiedenen Spielen, die für PlayStation-Systeme auf den Markt kamen. Dazu zählen „God of War: Chains of Olympus“, „God of War: Ghost of Sparta“ und „God of War: Origins Collection“. Hinzu kam „The Order: 1886“, das nach einem riesigen Hype eher für Enttäuschung sorgte.

Seit 2017 kümmert sich das Unternehmen um Spiele für die Virtual Reality-Brille Oculus Rift. Zu den Projekten zählen „Lone Echo“, „Echo Arena“, „Echo Combat“ und „Lone Echo 2“. Und derartige Spiele dürften künftig den Mittelpunkt der Entwicklung darstellen.

Ready At Dawn im Besitz von Facebook

Facebook gab vor wenigen Stunden die Übernahme von Ready At Dawn bekannt. Sämtliche Mitarbeiter des Entwicklers können bleiben, heißt es in der Ankündigung. Unter der neuen Flagge wird das Studio die Arbeit an „Lone Echo 2“ fortsetzen. Hinzu kommen „aufregende Pläne“ für zukünftige Spiele. Entsprechende Ankündigungen können noch nicht vorgenommen werden. Aber ihr könnt getrost davon ausgehen, dass es sich um weitere VR-Projekte handelt.

Doch warum entschloss sich Facebook dazu, Ready At Dawn zu übernehmen? In der offiziellen Erklärung heißt es dazu: „Ready At Dawn ist ein altgedienter Spieleentwickler, der in der Vergangenheit bereits Spiele für mehrere Plattformen geliefert hat, und ein VR-Pionier. Seit 2017 hat das Unternehmen vier Spiele für die Oculus-Plattform entwickelt, darunter Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat und Lone Echo 2 (derzeit in Entwicklung).“



Ready At Dawn werkelt derzeit an „Lone Echo 2“.

Mit den neuesten Fortschritten in der VR-Technologie von Facebook könne Ready At Dawn „eine Zukunft reichhaltiger und eindringlicher Original-VR-Inhalte erkunden“. Ein Nachfolger von „The Order: 1886“ scheint damit vom Tisch zu sein. Der Titel kam 2015 mit einem Metascore von 63 auf den Markt. Kritisiert wurden unter anderem die recht langen Cinematics und die gleichzeitig eingeschränkten Gameplay-Möglichkeiten.

