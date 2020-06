The Last of Us 2: Waffen-Upgrades – Diese Hilfsmittel lohnen wirklich!

Zielfernrohre, Rückstoßdämpfer oder größere Magazine: Welche Upgrades benötigt ihr in „The Last of Us Part 2“ und welche könnt ihr euch schenken? Im Guide besprechen wir die Vor- und Nachteile aller Upgrades.

Im Spielverlauf von „The Last of Us Part 2“ findet ihr eine ganze Reihe von Waffen: Pfeil und Bogen, Gewehre, Shotguns und noch einiges mehr. Munition ist in dem Survival-Abenteuer ein teures Gut. Daher zählt jeder Schuss. Fast ebenso wichtig sind allerdings Upgrades, die ihr an Werkbänken montiert und die euren Waffen neue bzw. verbesserte Eigenschaften bescheren.

Für Upgrades benötigt ihr Bauteile – sucht deshalb vor allem Werkstätten, Garagen und Heimwerkerläden bei euren Raubzügen ab. Hier entdeckt ihr sehr oft nützlichen Schrott. Upgrades erlernt ihr übrigens durch das Finden und Lesen von Büchern. Diese findet ihr verteilt in den verschiedenen Gebieten.

Alle Waffen und ihre Upgrades

Stabilität

Erhältlich für: Armbrust, halbautomatisches Gewehr, doppelläufige Schrotflinte, Militärpistole, Jagdpistole, Repetiergewehr, Pumpgun, Bogen, Revolver, halbautomatische Pistole

Armbrust, halbautomatisches Gewehr, doppelläufige Schrotflinte, Militärpistole, Jagdpistole, Repetiergewehr, Pumpgun, Bogen, Revolver, halbautomatische Pistole Wirkung: Erleichtert das Zielen, da die Waffe beim Anlegen nicht mehr so stark wackelt. Daher besonders gut für Waffen wie den Bogen oder die Gewehre geeignet. Seid ihr Distanzkämpfer, dann solltet ihr unbedingt die Stabilität eurer Waffen fördern.

Kapazität

Erhältlich für: halbautomatisches Gewehr, Militärpistole, Repetiergewehr, Pumpgun, halbautomatische Pistole

halbautomatisches Gewehr, Militärpistole, Repetiergewehr, Pumpgun, halbautomatische Pistole Wirkung: Vergrößert die Magazine und damit die Munitionskapazität. Lohnt sich für alle Waffen, besonders aber für die Pumpgun und die Gewehre. Gerade in Verbindung mit verkürzten Nachladezeiten könnt ihr so den Schaden pro Schuss deutlich erhöhen.

Feuerstoß

Erhältlich für: halbautomatisches Gewehr

halbautomatisches Gewehr Wirkung: Mit der Dreieck-Taste könnt ihr so einen Dreifachschuss ansetzen – mächtig, aber auch sehr verschwenderisch in Puncto Munition. Diese Erweiterung fällt eher in die Kategorie „Spielzeug“ und ist somit nur in wenigen Situationen wirklich nützlich.

Nachladegeschwindigkeit

Erhältlich für: Armbrust, doppelläufige Schrotflinte, Revolver

Armbrust, doppelläufige Schrotflinte, Revolver Wirkung: Beschleunigt das Nachladen und ist gerade bei der Schrotflinte und dem Revolver sehr nützlich. Die Armbrust fällt hier raus, da man sie meist ohnehin eher beim Schleichen verwendet und selten mehrere Schüsse hintereinander abfeuert.

Schaden

Erhältlich für: doppelläufige Schrotflinte, Jagdpistole, Repetiergewehr, Revolver, Armbrust

doppelläufige Schrotflinte, Jagdpistole, Repetiergewehr, Revolver, Armbrust Wirkung: Erhöht die Durchschlagskraft der genannten Ballermänner. Lohnt sich daher immer! Wir empfehlen hier vor allem Pistolen und Repetiergewehr zu stärken, die Schrotflinte richtet von Haus aus bereits mächtig Schaden an.

Rückstoß

Erhältlich für: Militärpistole, halbautomatische Pistole

Militärpistole, halbautomatische Pistole Wirkung: Ein Upgrade reduziert den Rückstoß und erleichtert damit das Feuern gleich mehrerer Schüsse in Folge. Ein kostengünstiges Upgrade für die Standardwaffen, aber sicherlich nicht überlebensnotwendig.

Feuerrate

Erhältlich für: Militärpistole, Pumpgun, Revolver, halbautomatische Pistole

Militärpistole, Pumpgun, Revolver, halbautomatische Pistole Wirkung: Erhöht das Tempo mit dem ihr schießt. Gerade bei heran stürmenden Clickern zählt manchmal jede Kugel. Besonders für die Pistolen ein wichtiger Zusatz!

4x-Zielfernrohr

Erhältlich für: halbautomatisches Gewehr, Armbrust, Jagdpistole

halbautomatisches Gewehr, Armbrust, Jagdpistole Wirkung: Erweitert die Waffen um eine Zielfunktion. Speziell bei Armbrust und Bogen sehr nützlich, da das Zielfernrohr präzise Angriffe aus der Distanz erleichtert.

6x-Zielfernrohr

Erhältlich für: Repetiergewehr

Repetiergewehr Wirkung: Macht das Repetiergewehr zu einem guten Scharfschützengewehr. Eine nützliche Erweiterung, aber hängt auch stark von eurem Spielstil ab, ob ihr diese wirklich benötigt.

Entfernungsmesser

Erhältlich für: Bogen

Bogen Wirkung: unterstützt euch beim Abschätzen der Flugkurve eures Pfeils – nützlich, aber nicht absolut notwendig. Höchstens wenn ihr als Guerillakämpfer unterwegs seid und bevorzugt aus der Entfernung angreift, leistet dieses Upgrades – wie die Zielfernrohre auch – gute Dienste. Ansonsten aber spart euch eure Bauteile.

Spanngeschwindigkeit

Erhältlich für: Bogen

Bogen Wirkung: Beschleunigt das Spannen des Bogens. In bestimmten Augenblicken kann diese Erweiterung helfen, ist aber letztlich auch sehr speziell, sodass ihr andere Upgrades – wie etwa Stabilität oder Kapazität – bei anderen Waffen vorziehen solltet.

Weitere Tipps

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Guide