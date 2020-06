The Last of Us Part 2: Eindrucksvolles Video zeigt Vergleich mit echtem Seattle

Auf Youtube wurde ein Vergleichsvideo hochgeladen, in dem die Spielwelt von "The Last of Us Part 2" mit dem echten Seattle verglichen wird. Dadurch wird deutlich, dass Naughty Dog sich mit seinem neuesten Ableger grafisch erneut übertreffen konnte.

Die Spielwelt von "The Last of Us Part 2" sieht beeindruckend aus.

Vom aktuellen Top-Spiel „The Last of Us Part 2“ ist ein Vergleichsvideo erstellt worden, in der die Spielwelt und das echte Seattle gegenübergestellt werden.

Das Video zeigt uns ausdrücklich, wie viel Arbeit Naughty Dog in das Projekt gesteckt hat. Die Liebe zum Detail und die visuelle Genauigkeit des Studios sind beeindruckend. Der ein oder andere Fan behauptet sogar, dass das fiktive Seattle noch besser aussieht als die echte Stadt.

„The Last of Us Part 2“ ist ein technisches Meisterwerk geworden und vielleicht sogar der bestaussehendste PS4-Titel.

Neuer Meilenstein erreicht

Naughty Dog hat es mit seinen Spielen immer wieder geschafft, Grenzen zu überschreiten. Das in Santa Monica ansässige Studio ist für seine spektakuläre Detailgenauigkeit bekannt. Was die Entwickler des Studios mit „The Last of Us Part 2“ erreicht haben, liegt jedoch auf einer anderen Ebene. Neben der eindrucksvollen Stadt überzeugt das Spiel mit seinen Charakteranimationen und Wettereffekten.

Im Spiel werdet ihr das apokalyptische Seattle erkunden, das zu einem großen Teil zerstört und von der Natur überwuchert wurde. Für den Start haben wir kürzlich einen Artikel mit zahlreichen Survival-Tipps geschrieben, der euch den Einstieg in das Spiel erleichtert.

Außerdem konnte das Spiel einen Rekord brechen und gilt in Großbritannien nun als sich am schnellsten verkaufter Sony-Titel dieser Konsolengeneration.

Hier könnt ihr euch von dem Video selbst überzeugen:

