The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4: Releasetermin für die PS4 steht – Neuer Trailer

Im Zuge der New Game+ Expo bekam die PlayStation 4-Version des Rollenspiels "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" einen finalen Releasetermin für Europa spendiert. Begleitet wird die Ankündigung von einem neuen Trailer.

"The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" erscheint im Oktober für die PS4.

Bereits vor einigen Wochen gab der Publisher NIS America bekannt, dass zumindest die PlayStation 4-Version von „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ noch in diesem Jahr den Weg in den Westen finden wird.

Im Zuge der New Game+ Expo machte das Unternehmen am frühen Dienstag Abend Nägel mit Köpfen und spendierte der PS4-Version des Rollenspiels einen finalen Releasetermin für den Westen. Wie es heißt, wird „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ in Europa und Nordamerika am 27. Oktober 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. 2021 sind der PC und die Switch an der Reihe.

Die bisher größte Sammlung an Helden

Offiziellen Angaben zufolge verbündet sich die Heldenvereinigung: Class VII in „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ mit der Crossbell Special Support Section und den Helden von Liberl. Auf diesem Weg soll die bisher größte Heldensammlung der Seriengeschichte geboten werden. Darüber hinaus wurde das Kampfsystem mit kleineren Neuerungen auf den aktuellen Stand gebracht.

Zu den Features des Kampfsystems gehören gigantische Mechs, eine Auto-Kampf-Funktion, die sogenannten Lost-Arts oder die mächtige Orbal-Magie. Zwischen den Kämpfen sorgen eine Reihe von Minispielen für Abwechslung. Auch beliebte Features kehren zurück – wie etwa Vantage Master, Fischen oder Puzzlespiele, aber auch neue Vergnügungen, etwa Poker, Blackjack und der Horror Coaster stehen zur Verfügung.

Anbei der neueste Trailer zu „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“, der heute veröffentlicht wurde.

