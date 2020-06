Assetto Corsa Competizion: Diese Verbesserungen warten auf PS4 Pro & Xbox One X

In dieser Woche wurde die Rennspiel-Simulation "Assetto Corsa Competizion" auch für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, dürfen sich Besitzer einer Xbox One X oder einer PS4 Pro auf verschiedene technische Verbesserungen freuen.

Nachdem die PC-Version von „Assetto Corsa Competizion“ bereits im vergangenen Jahr das Licht der Welt erblickte, wurden in dieser Woche auch die beiden Konsolen Xbox One beziehungsweise PlayStation 4 mit dem Rennspiel versorgt.

Ergänzend zum Konsolen-Release von „Assetto Corsa Competizion“ gingen die verantwortlichen Entwickler von Kunos Simulazioni in einem Interview auf die Umsetzungen für die beiden Upgrade-Konsolen Xbox One X beziehungsweise PlayStation 4 Pro ein. Wie bestätigt wurde, dürfen sich Besitzer der beiden Systeme auf verschiedene technische Verbesserungen freuen.

Native 4K-Auflösung auf der Xbox One X

Zum einen wartet auf beiden Upgrade-Konsolen ein Performance-Modus, in dem „Assetto Corsa Competizion“ in der nativen 1080p-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde dargestellt wird. Hinzukommen grafische Aufwertungen in Form einer optimierten Sichtweite, einer verbesserten Kantenglättung, erweiterter Partikeleffekte sowie eines optimierten Post-Processings.

Wer hingegen eine höhere Auflösung präferiert, kommt beim 4K-Modus auf seine Kosten. Auf der PlayStation 4 Pro wird „Assetto Corsa Competizion“ hier in der 1800p-Auflösung dargestellt, die anschließend via Checkerboard-Rendering auf die 4K-Auflösung gehoben wird. Auf Microsofts Xbox One X hingegen wird das Rennspiel in der nativen 4K-Auflösung auf den Bildschirm gezaubert.

Mit „Assetto Corsa Competizion“ versprechen die Entwickler von Kunos Simulazioni eine authentische Rennspiel-Erfahrung, die vor allem mit ihrer realistischen Darstellung des Motorsports und dem spielerischen Anspruch punktet.

