Cyberpunk 2077: Braindance-Mechanik vorgestellt – Trailer & Gameplay

"Cyberpunk 2077" erscheint im November.

Am Abend versorgten uns die Entwickler von CD Projekt mit einem weiteren Livestream zum vielversprechenden Rollenspiel „Cyberpunk 2077“.

Wie bereits im Vorfeld versprochen, nutzte das polnische Studio das Event, um eine neue Spielmechanik zu enthüllen. Diese trägt den Namen „Braindance“. Bei „Braindance“ haben wir es laut offiziellen Angaben mit einer Virtual Reality-Software der Zukunft zu tun, die es den Zuschauern ermöglicht, in verschiedene audiovisuelle Phänomene einzutauchen.

Neuer Trailer ermöglicht einen Blick auf Night City

Braindance fungiert als eine Art Videobearbeitungssoftware und ermöglicht das Scrollen durch eine Zeitleiste. Die grundlegende Idee ist laut CD Projekt, dass mit „Braindance“ eine Art „Schlüsselloch“ geschaffen wird, mit dem es möglich ist, den Spielern die Geschichte der Bewohner von Night City näherzubringen.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Umfangreiches Upgrade für die PS5 und die Xbox Series X versprochen

Abgerundet wird die heute Ankündigung der „Braindance“-Mechanik von einem frisch veröffentlichten Gameplay-Video, in dem das neue Feature in Aktion gezeigt wird. Darüber hinaus steht ab sofort ein neuer Trailer zu „Cyberpunk 2077“ bereit, in dem sowohl auf die Handlung des Rollenspiels als auch die Spielwelt in Form von Night City eingegangen wird.

Wie die Macher von CD Projekt vor wenigen Tagen einräumten, wird auch aus dem geplanten Release im September nichts. Stattdessen benötigt das Studio noch etwas mehr Zeit und rief den November 2020 als neuen Releasezeitraum von „Cyberpunk 2077“ aus.

