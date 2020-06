Hitman 3: Livestream ab 16 Uhr – Mehr Details und Gameplay?

Ab Januar 2021 könnt ihr euch in "Hitman 3" stürzen.

Auf die E3 2020 mussten die Spieler zwar verzichten. Doch gingen verschiedene Publikationen, Publisher und Entwickler dazu über, ihre eigenen Süppchen zu kochen. Das Ergebnis waren und sind zahlreiche Livestreams, in denen größere und kleinere Spiele vorgestellt werden.

Beispielsweise möchten die Entwickler von CD Projekt heute im Zuge des Night-City-Wire-Events das kürzlich verschobene Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ präsentieren. Der Start der Show erfolgt um 18 Uhr. Im Vorfeld solltet ihr die Kanäle der „Hitman“-Macher im Auge behalten.

Livestream zu Hitman 3

IO Interactive arbeitet seit einiger Zeit an „Hitman 3“ und möchte jenen Titel im Zuge des Nachmittags besprechen, was ebenfalls im Rahmen eines Livestreams passieren wird.

Verfolgen könnt ihr das Ganze am heutigen 25. Juni 2020 ab 16 Uhr unserer Zeit. Ausgestrahlt werden soll der Stream auf Twitch.

Wirklich aussagekräftige Details wurden zur Veranstaltung zunächst nicht genannt. Erwartet werden wie gewohnt neue Informationen zu „Hitman 3“. Und wer weiß: Vielleicht bekommt ihr aussagekräftiges Gameplay zu Gesicht .

Tomorrow our monthly live stream is back with a focus on HITMAN 3. Join the discussion at 4pm CEST on Twitch: https://t.co/3n9GkTufKS See ya online! #HITMAN3 pic.twitter.com/rLDYpYrWMY — IO Interactive (@IOInteractive) June 24, 2020

Der Launch von „Hitman 3“ lässt gar nicht mehr so lange auf sich warten. Die Markteinführung soll im Januar 2021 für PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X und PS5 erfolgen. Ein knappes halbes Jahr müsst ihr demnach noch überbrücken. Kürzlich veröffentlichtes Videomaterial könnt ihr euch hier anschauen.

Zum Thema

Schon im vergangenen Jahr betonte IO Interactive, dass der Support von „Hitman 2″ zugunsten der Entwicklung des neuen Spiels zurückgefahren wird. „Nach 13 Monaten Vollzeit-Support und Inhalten für Hitman 2 ohne zusätzliche Kosten (abgesehen von dem, was wir durch den Expansion Pass hinzugefügt haben) sind wir jetzt in einer Situation, in der wir zunehmend in die Zukunft schauen“, so das Unternehmen damals.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hitman 3