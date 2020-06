PS5 vs. Xbox Series X: Phil Spencer sieht Microsoft nach Sonys Online-Event im Vorteil

Die Xbox Series X erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Vor einigen Tagen nutzte Sony Interactive Entertainment ein groß angelegtes Online-Event, um uns einen ersten Blick auf das Design der PS5 sowie zahlreiche Spiele, die für die neue Konsole erscheinen, zu ermöglichen.

Eigenen Angaben zufolge fand Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, ausschließlich positive Worte zu dieser Präsentation und gratulierte Jim Ryan, dem Präsidenten von Sony Interactive Entertainment, zur gelungenen Veranstaltung. Für Microsoft selbst sei positiv, dass der Konzern nun wisse, mit was er es im Endeffekt zu tun bekommt, so Spencer weiter.

Spencer sieht Vorteile bei der Hardware und den Launch-Titeln

„Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich ein gutes Gefühl gehabt, nachdem ich ihre Show gesehen habe. Ich denke, die Hardware-Vorteile, die wir entwickelt haben, werden sich zeigen, wenn wir mehr über unsere Spiele, Framerates und andere Dinge sprechen. Auch das Angebot der Spiele, das wir zum Launch haben werden, gefällt mir. Wir haben mehr Klarheit darüber bekommen, was sie auf ihrer Show machen, was dabei geholfen hat, uns auf mehr von dem zu konzentrieren, was wir haben. Ich denke, dass das eine Stärke beim Launch sein wird“, so Spencer.

Zu Microsofts Online-Event im Juli führte Spencer aus: „Ich habe daher ein gutes Gefühl, was den Juli und das Gameplay betrifft, das wir dort zeigen werden. Gleiches gilt für die Hardware-Fähigkeiten. Die Teams arbeiten hart daran, wir haben Feedback von unserem letzten Event erhalten, und ich denke, die Leute werden mit dem, was wir dort zeigen werden, sehr zufrieden sein. Halo Infinite wird ein großer Teil davon sein. Recht offensichtlich ist das ein wichtiger Titel für uns.“

Die Xbox Series X erscheint genau wie die PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Quelle: Videogameschronicle

