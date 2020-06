The Last of Us Part 2: Sorgt in Deutschland für Jahresrekord

"The Last of Us Part 2" konnte nach dem Launch nicht nur die Spitzenplätze der deutschen Charts erobern. Auch sorgte das Naughty-Dog-Spiel in Bezug auf den physischen Markt für die bislang stärkste Verkaufswoche des Jahres.

"The Last of Us Part 2" zählt zu den letzten großen Spielen der PS4.

Seit einer Woche verweilt „The Last of Us Part 2“ auf dem Markt. Und einmal mehr konnten Sony und Naughty Dog ein Spiel erschaffen, das nicht nur für Kontroversen sorgte, sondern auch das Kaufinteresse beflügelte. Das gilt nicht zuletzt für Kunden, die in Deutschland den PS4-Controller bevorzugen.

Den Angaben von GfK Entertainment zufolge verzeichnete der zweite Teil der Survival-Reihe in Deutschland „immense Verkäufe“ und sorgte im physischen Games-Markt für „die bislang stärkste Verkaufswoche des Jahres“. Die Dominanz in den vergangenen Tagen zeigte sich letztendlich in den hiesigen Verkaufs-Charts. Darin dominiert das Naughty-Dog-Werk und holte sich dank Standard- und Special Edition die beiden Spitzenpositionen.

Wie es mit der Reihe weitergeht, ist im Moment unklar. Ein kürzlich von Neil Druckmann geäußertes Statement deutete darauf hin, dass ihr nicht allzu bald mit „The Last of Us Part 3“ rechnen solltet. Im Moment wisse er noch nicht, wie die Geschichte und die darauf aufbauende emotionale Wirkung nochmals vorangetrieben werden könnte. Nach dem jüngsten Erfolg dürfte ein neuer Teil aber nur eine Frage der Zeit sein.



Die deutschen Spieler griffen zu und sorgten für zwei Spitzenplätze.

Weitere Platzierungen in den deutschen Charts

Auch für „Desperados 3“ lief es in den vergangenen Tagen ordentlich. Das Münchner Entwicklerstudio Mimimi Games dürfte erfreut darüber sein, dass sich der Western-Titel die Plätze 5 (PS4), 3 (Xbox One) und 2 (PC) holen konnte.

Auf den beiden letztgenannten Plattformen waren lediglich „GTA 5“ und „Ori And The Will Of The Wisps“ (Xbox One) bzw. „Die Sims 4“ (PC) noch erfolgreicher.

Im Fall der Switch-Charts führte „Animal Crossing: New Horizons“ das Ranking weiterhin vor „Mario Kart 8 Deluxe“ an. Der erfolgreichste 3DS-Titel der vergangenen Tage trägt den Titel „The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D Selects“.

