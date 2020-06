Xbox Series X: Abo-Modelle wie Xbox All Access ein wichtiger Faktor?

Die Xbox Series X erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass neben der Xbox Series X auch ein kostengünstiges Modell ins Rennen geschickt wird.

Dieses trägt laut diversen Hinweisen den Codenamen „Lockhart“. Um das Modell zu einem möglichst günstigen Preis ins Rennen zu schicken, wurde „Lockhart“ unbestätigten Berichten zufolge mit einer deutlich schwächeren Hardware versehen. Zudem scheint Microsoft hier auf ein optisches Laufwerk zu verzichten. Neue Hinweise auf das „Lockhart“-Modell liefert in diesen Tagen das Microsoft Game Development-Kit, in dem „Lockhart“ neben „Anaconda“, dem Codenamen der Xbox Series X, erwähnt wird.

Spencer über die Bedeutung von Abo-Modellen

Die entsprechende Ankündigung seitens Microsoft dürfte also nur noch eine Frage der Zeit. Ergänzend zu den Hinweisen auf das budgetfreundliche „Lockhart“-Modell sprach Microsoft Phil Spencer in einem aktuellen Interview über das Xbox All Access-Modell für die Xbox Series X und wies darauf hin, dass sich Abo-Modelle dieser Art je nach Markt zu einem wichtigen Faktor entwickeln könnten.

„Xbox All Access wird sowohl für unseren Launch der Xbox Series X als auch für die gesamte Generation entscheidend sein“, so Spencer zu dem Abo-Modell, das bisher nur in den USA, Australien und Großbritannien getestet wurde. „Die Resonanz, die wir bei den Tests von Xbox All Access gesehen haben, war großartig. Allerdings war sie in Bezug auf den Markt begrenzt, so dass man einen viel breiteren Markt und Händlerunterstützung für Xbox All Access sehen wird.“

Und weiter: „Und wir sollten schlichtweg die globale Wirtschaftslage verstehen, die wir in diesem Jahr erleben werden. Wir sehen sie heute, und ich denke, mehr Preis-Optionen für die Verbraucher zu haben, ist, offen gesagt, für uns als Branche einfach eine sinnvolle Sache, über die wir nachdenken sollten.“

Bei Xbox All Access handelt es sich um ein Abo-Modell, das im Oktober 2019 gestartet wurde. Gegen eine monatliche Gebühr erhalten die Kunden sowohl eine Xbox One-Konsole als auch ein gültiges Game Pass Ultimate-Abo. Zudem besteht die Möglichkeit, die Konsole käuflich zu erwerben oder das Abo zu einem späteren Zeitpunkt einem Upgrade auf die Xbox Series X zu unterziehen.

Ob und wann Xbox All Access den Weg nach Deutschland finden wird, ist nach wie vor unklar.

