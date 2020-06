The Last of Us Part 2: Sony enthüllt erste Verkaufszahl

Sony und Naughty Dog haben die erste Verkaufszahl zu "The Last of Us Part 2" enthüllt. Laut der Angabe der beiden Unternehmen griffen in den ersten drei Tagen mehr als vier Millionen Spieler zu. Das neue Abenteuer rund um Ellie verweilt erst seit einer Woche auf dem Markt.

In den vergangenen Tagen berichteten wir mehrfach, dass „The Last of Us Part 2“ die weltweiten Spiele-Charts erobern und die ersten Plätze für sich beanspruchen konnte. Offen war bisher, wie oft der Titel tatsächlich verkauft wurde. Die Antwort auf diese Frage beantworteten Sony und Naughty Dog vor wenigen Minuten auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Um es kurz zu fassen: Mehr als vier Millionen Exemplare von „The Last of Us Part 2“ konnten zügig abgesetzt werden. Erreicht wurde diese Zahl bis zum 21. Juni – also innerhalb der ersten drei Tage nach dem Launch. Laut Sony konnte sich der Titel damit zum schnellstverkauften PS4-Exklusivtitel aufschwingen.

Statement vom Director

Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog und Director von „The Last of Us Part 2“, hinterließ zur Verkaufszahl von vier Millionen Exemplaren die folgende Botschaft:

„Wir sind den Millionen Fans auf der ganzen Welt, die The Last of Us Part 2 gespielt und ihre Erfahrungen der letzten Woche mit uns geteilt haben, so unendlich dankbar. Wir haben uns vorgenommen, eine neue Art von Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die sich mit schwierigen Themen befasst und euch auf unerwartete Weise herausfordern würde.

Zu hören, wie diese Erfahrung bei so vielen von euch Widerhall gefunden hat, und Zeuge der Art von nachdenklichen Diskussionen zu werden, die sie ausgelöst hat, war so unglaublich. Auch eure Kreativität hat uns so inspiriert – ob es nun eure wunderbaren Aufnahmen im Fotomodus, die atemberaubenden GIFs rund um das Gameplay oder die Lieder sind, die ihr mit Ellies Gitarre aufgenommen habt.“

Im weiteren Verlauf seines Statements verwies Druckmann auf die „Bemühungen von Hunderten von talentierten und leidenschaftlichen Entwicklern“, die das Ganze bei Naughty Dog möglich gemacht haben. Man könne sich keine größere Ehre vorstellen, als zu sehen, „wie sich dieselbe Leidenschaft in den Menschen widerspiegelt“, die „The Last of Us Part 2“ spielen.

„Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt, diesen erstaunlichen Meilenstein zu erreichen“, so die abschließenden Worte von Druckmann.

„The Last of Us Part 2“ verweilt seit dem vergangenen Freitag exklusiv für die PS4 auf dem Markt und zählt zu den letzten großen Spielen der PS4, bevor die PS5 im Herbst dieses Jahres auf den Markt gebracht wird. Ein paar Spiele könnt ihr aber noch erwarten. Dazu gehören „Marvel’s Iron Man VR“ am 3. Juli 2020 und „Ghost of Tsushima“ kurz danach am 17. Juli 2020.

