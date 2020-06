Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Hat mehr Levels als die komplette Originaltrilogie

Es sind einige weitere Informationen zum Umfang des kürzlich angekündigten "Crash Bandicoot 4: It's About Time" aufgetaucht. Demnach können sich die Spieler auf zahlreiche Levels einstellen.

Crash begibt sich auf ein komplett neues Abenteuer.

Am vergangenen Montag hatte Activision mit „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ ein neues Abenteuer des ikonischen Beuteldachses angekündigt, das im Gegensatz zu der „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ zum Vollpreis von 70 Euro verkauft werden soll. Da sich viele fragten, ob der Preis gerechtfertigt sei, haben die Entwickler einige Informationen zum Umfang des neuesten Teils verraten.

Ein komplettes, vollgepacktes Paket

Demnach ist „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ umfangreicher als alle drei Teile der „Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy“ zusammengerechnet. Eine GameStop-Werbung, die derzeit die Runde macht, wird das neue Spiel über 100 Levels umfassen.

Der erste Teil hatte 26 Levels, der zweite landete bei 27 und der dritte erreichte sogar 32. Dies sind insgesamt 85 Levels über drei Spiele hinweg. Somit kann man den Kostenpunkt von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ durchaus nachvollziehen, auch wenn nicht bekannt ist, wie lang die Levels sein werden.

In „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ setzt die Geschichte nach der ursprünglichen Trilogie an, wobei Neo Cortex und Dr. Nefarious Tropy aus dem interdimensionalen Gefängnis entkommen sind. Dabei haben sie die Grenzen von Raum und Zeit verletzt, was zu plötzlich auftauchenden Dimensionsportalen führt. Crash und seine Freunde sollen mal wieder die Welt retten, wobei sie die Zeit manipulieren, die Welt auf den Kopf stellen und die Regeln der Realität beugen können, indem sie vier Quantum-Masken meistern.

Dabei werden auch neue Fähigkeiten, mehr spielbare Charaktere, alternative Dimensionen, abgedrehte Bossgegner und mehr geboten, wenn „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ am 2. Oktober 2020 für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen wird.

Quelle: WCCFtech

