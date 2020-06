Cyberpunk 2077: CD Projekt RED hat die Charaktererstellung überarbeitet

V befindet sich auf der Suche nach einem Chip, der unsterblich machen soll.

CD Projekt REDs kommender Blockbuster „Cyberpunk 2077“ wurde vor wenigen Tagen im Rahmen des Night City Wire-Livestreams einmal mehr präsentiert. Daraufhin fiel auch das Preview-Embargo, das uns einige weitere Details zum Anfang des Abenteuers liefert. Unter anderem wurde die Charaktererstellung im Vergleich zu früheren Berichten verändert.

Drei Geschichten statt Multiple-Choice-Fragen

Die Auswahl der Hintergrundgeschichte des Hauptcharakters V wurde vereinfacht. Früher hätte man eine Multiple-Choice-Umfrage beantworten müssen, um diese Hintergrundgeschichte zu erschaffen. Nun wählt man lediglich aus drei unterschiedlichen Geschichten: Street Kid, Nomad und Corpo. Diese bestimmen, welche Intro-Missionen man erhält und was im Laufe der Handlung über Vs Vergangenheit gesagt wird.

In einem Interview mit VG247 verriet Quest Designer Mateusz Tomaszkiewicz, warum man die Auswahl der Hintergrundgeschichte vereinfacht hat.

„Die Spieler Vs Hintergrundgeschichte formen zu lassen, indem sie eine Reihe an Entscheidungen wie die Auswahl ihres Kindheitshelden, eines Schlüsselereignisses in ihrem Leben und des Grundes, warum man nach Night City geht, war eine der Ideen, die wir uns angeschaut und früher in der Entwicklung für die Charaktererstellung genutzt hatten. Allerdings hatten wir mehr das Gefühl, dass wir diese Entscheidungen bedeutsamer und einflussreicher machen müssen, nachdem wir länger darüber gesprochen hatten. Dadurch hatten wir die Idee der Lebenspfade“, sagte Tomaszkiewicz.

Nun wird man den Ursprung des Hauptcharakters nicht mehr nur auswählen, sondern deren Geschehnisse aus erster Hand erleben. Jede Hintergrundgeschichte beginnt an einem komplett anderen Ort und bietet eine alternative Auswahl an Prolog-Quests. „Unser Ziel war es, die Spieler mit so vielen Anpassungs- und Rollenspieloptionen auszustatten, während wir auch diese total unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt von Cyberpunk 2077 für V als ein Charakter erweitern. Ich denke, dass das Lebenspfad-System etwas ist, was uns dabei geholfen hat“, heißt es abschließend.

Nach einer Verschiebung erscheint „Cyberpunk 2077“ am 19. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. PlayStation 5- und Xbox Series X-Spieler werden ohne Zusatzkosten versorgt, insofern sie das Spiel für die noch aktuelle Generation gekauft haben.

Quelle: VG247 via WCCFtech

