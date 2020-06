Ghost of Tsushima: Neuer Kurz-Trailer aus Japan liefert frische Eindrücke

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PlayStation 4.

Nach der Veröffentlichung von „The Last of Us: Part 2“ vor wenigen Tagen steht uns mit „Ghost of Tsushima“ gleich das nächste potenzielle PS4-Exklusiv-Highlight ins Haus.

Auch in Japan begann Sony Interactive Entertainment kürzlich damit, das neue Projekt aus dem Hause Sucker Punch entsprechend zu bewerben. So wurde ein kurzer Trailer veröffentlicht, der uns frische Eindrücke aus „Ghost of Tsushima“ liefert und unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht.

Stoppt die Invasion der Mongolen

„Ghost of Tsushima“ verfrachtet euch auf die namensgebende Insel Tsushima. Im späten 13. Jahrhundert verwüsteten die Krieger des mächrigen Mongolischen Reichs auf ihrem Feldzug zur Eroberung des Ostens ganze Nationen. Die Insel Tsushima die letzte Bastion, die sich noch zwischen dem japanischen Festland und einer riesigen mongolischen Invasionsflotte befindet, die von dem skrupellosen und grausamen General Khotun Khan angeführt wird.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Samurai Jin Sakai, der als einer der letzten Überlebenden seines Clans beschrieben wird. Er ist fest entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um die Bevölkerung um jeden Preis zu schützen und sein Zuhause zurückzuerobern.

„Er muss seine Traditionen ablegen, die ihn zum Krieger machten, um einen neuen Weg zu gehen – den Weg des Geistes – und einen unkonventionellen Krieg führen, um die Freiheit von Tsushima zurückzuerlangen“, so die Macher von Sucker Punch weiter.

„Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

