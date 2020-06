Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Produkteintrag deutet auf Mikrotranskationen hin

Könnte der kommende Plattformer "Crash Bandicoot 4: It's About Time" mit der Unterstützung von Mikrotransaktionen aufwarten? Dies lässt zumindest der offizielle Produkteintrag im Xbox Store vermuten.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint im Oktober.

Vor ein paar Tagen machte Activision Blizzard endlich Nägel mit Köpfen und kündigte die laufenden Arbeiten am Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ offiziell an.

Ergänzend zur Ankündigung des Titels erreichte uns der Hinweis, dass „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ mit der Unterstützung von Mikrotransaktionen versehen werden könnte. Dies lässt sich zumindest dem offiziellen Produkteintrag im Xbox Store entnehmen, in dem der Hinweis auf die Mikrotransaktionen beziehungsweise Ingame-Käufe zu finden ist.

Neue optionale Skins?

Was es mit dem Ganzen im Detail auf sich hat, ist derzeit noch unklar. Da alle, die die digitale Version von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ vorbestellen, ein Skin-Paket für Crash und Coco erhalten, liegt aber sicherlich der Gedankengang nah, dass die Spieler unter anderem zusätzliche Skins für die enthaltenen Helden erwerben können. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

„Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ wird am 2. Oktober 2020 für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. In ihrem neuesten Abenteuer stellen sich Crash und seine Freunde erneut dem durchtriebenen „Neo Cortex entgegen, der wieder einmal für Unruhe sorgt und dieses Mal gleich ein ganzes Multiversum ins Chaos stürzen möchte.

„Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können. Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst“, heißt es von offizieller Seite weiter.

