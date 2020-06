Deep Down: Besteht noch Hoffnung? Markenschutz in den USA erneuert

"Deep Down": Erscheint der Dungeon-Crawler doch noch?

Zu den ersten Titeln, die Anfang 2013 für die PlayStation 4 angekündigt wurden, gehörte das Action-Rollenspiel „Deep Down“ aus dem Hause Capcom.

Nachdem sich der Dungeon-Crawler im Rahmen der offiziellen Ankündigung in Form eines seinerzeit recht eindrucksvollen Trailers zeigte, wurde es in den folgenden Jahren leider recht still um „Deep Down“. Zwar erneuerte Capcom immer wieder den Markenschutz, konkrete Details zu einer möglichen Veröffentlichung ergaben sich allerdings nicht. Ein Szenario, das sich in diesen Tagen ein weiteres Mal zu wiederholen scheint.

Veröffentlichung auf den Next-Generation-Konsolen denkbar?

So entschlossen sich die Verantwortlichen von Capcom vor wenigen Tagen dazu, den Markenschutz von „Deep Down“ in den USA zu erneuern. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob wir es hier mit einer simplen Vorsichtsmaßnahme des Unternehmens zu tun haben oder ob sich hinter dem Ganzen möglicherweise mehr versteckt. Sollte „Deep Down“ in der Tat noch das Licht der Welt erblicken, dann wohl nicht mehr für die aktuelle Konsolen-Generation.

Stattdessen wird spekuliert, dass wir es bei „Deep Down“ mit einem Titel zu tun haben, der mittlerweile für eine Veröffentlichung auf der PS5 und möglicherweise auch der Xbox Series X vorgesehen sein könnte. Capcom selbst wollte diesbezüglich bisher nicht für Klarheit sorgen. Auch wenn der Publisher zuletzt andeutete, dass wir uns durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen Release von „Deep Down“ machen dürfen.

Im November des vergangenen Jahres hieß es nämlich von offizieller Seite, dass Capcom das Projekt keineswegs komplett aufgegeben hat. Hinzukam das Gerücht, das uns vor wenigen Monaten erreichte und besagte, dass die Arbeiten an „Deep Down“ fast abgeschlossen waren, als sich Capcom dazu entschloss das Rollenspiel-Abenteuer auf Eis zu legen.

Warten wir die weitere Entwicklung ab.

