Harry Potter: Gerüchte um RPG verdichten sich – J.K. Rowlings Aussagen sorgen für Diskussionen

Das neue "Harry Potter" (Symbolbild) soll Ende 2021 auf den Markt kommen.

Der Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment und der Entwickler Avalanche Software entwickeln jüngsten Gerüchten zufolge ein „Harry Potter“-RPG, für das ein großes Budget freigemacht wurde. Es soll den Spielern die Möglichkeit geben, in die Rolle eines Zauberers zu schlüpfen und durch eine offene Spielwelt zu streifen, die auf Hogwarts und den dazugehörigen Umgebungen basiert.

Erstes Videomaterial aus dem neuen „Harry Potter“-Spiel sickerte schon im Oktober 2018 durch. Während das Video laut Bloomberg authentisch war, meint die Publikation, dass „die meisten Gerüchte, die seither auftauchten“, nicht viel mit der Realität zu tun haben.

Trotz der COVID-19-Pandemie, einer Kontroverse rund um die „Harry Potter“-Schöpferin J.K. Rowling und des möglichen Verkaufs von Warner Bros. Interactive Entertainment scheint das Spiel noch immer auf Kurs zu sein.

Unbestätigten Berichten kümmerte sich der Publisher bisher nicht allzu sehr um die jüngsten Kommentare von Rowling, die als transphobisch angesehen wurden und einigen Mitgliedern des Entwicklerteams Unbehagen bereiteten. Sie führten zu private Diskussionen über die App Slack, die zur Kommunikation innerhalb von Firmen dient. Doch eine Person, die an „Harry Potter“ arbeiten soll, teilte Bloomberg mit, dass die direkte Beteiligung Rowlings eher gering ist.

Weiter heißt es, dass Warner Bros. Interactive Entertainment den Plan hatte, das neue „Harry Potter“-Spiel im Zuge der E3 2020 während einer Pressekonferenz anzukündigen, die im Juni hätte stattfinden sollen. Sie wurde aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie abgesagt.

Enthüllung ab August: Mittlerweile soll der Publisher das Ziel verfolgen, das neue „Batman“-Spiel am 22. August im DC FanDome zu enthüllen, gefolgt von der Ankündigung des „Harry Potter“-Spiels zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Pläne, so Bloomberg weiter, wurden vor Rowlings Bemerkungen gemacht.

Den Berichten zufolge soll der „Harry Potter“-Titel Ende 2021 für verschiedene Plattformen auf den Markt kommen, darunter die PlayStation 5 und Xbox Series X. Warner Bros wollte zu den jüngsten Gerüchten keinen Kommentar abgeben.

At Avalanche Software in Utah, a new Harry Potter game is currently in development. JK Rowling’s recent comments about transgender people bothered at least a few of the game’s developers. How will fans react when the game is announced? New story: https://t.co/r5NJbrVBFO

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 29, 2020