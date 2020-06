PS Plus Rewards: Juli-Angebote enthüllt – Rabatte und Gutscheine

Auch im Juli profitieren Abonnenten von den sogenannten PS Plus Rewards.

Sony machte heute nicht nur die PS Plus-Spiele für Juli 2020 offiziell. Auch gab das Unternehmen bekannt, von welchen PlayStation Plus Rewards die Mitglieder in den kommenden Wochen profitieren.

In der neuen Ausgabe erwarten euch allerlei Rabatte. Beispielsweise können sich Kochmuffel bei Amazon einige Knorr-Snacks ordern und bekommen beim Kauf einen 30 Prozent-Rabatt. Ebenfalls 30 Prozent Rabatt gibt es auf Produkte von AXE.

Hinzu kommen ein Gratis-Müsli bei einem bekannten Versender dieser Nahrungsmittel und 5.000 LootCoins. Interessanter könnte für viele PS Plus-Kunden der 15 Prozent-Rabatt für Medion-Produkte sein.

PS Plus Rewards in der Übersicht

Knorr: 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Snacks via amazon.de

30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Snacks via amazon.de AXE: 30 Prozent Rabatt auf verschiedene AXE Produkte via amazon.de

30 Prozent Rabatt auf verschiedene AXE Produkte via amazon.de Mymuesli: Gratis Müsli Mix (im Wert von 10 Euro) ab einem Bestellwert von 9 Euro

Gratis Müsli Mix (im Wert von 10 Euro) ab einem Bestellwert von 9 Euro Lootboy: 5.000 LootCoins, 33 Diamanten & ein Spiel für PC

5.000 LootCoins, 33 Diamanten & ein Spiel für PC Medion: 15 Prozent Rabatt auf Artikel unter 100 Euro (unterliegt Einschränkungen)

Auf der offiziellen Rewards-Seite, auf der momentan noch nicht alle Angebote freigeschaltet wurden, findet ihr die Details und Bedingungen der PS Plus-Rewards für Juli 2020. Die Liste basiert auf den Angaben einer offiziellen Pressemeldung von Sony.

PS Plus im Juli 2020

Falls ihr die heutige Ankündigung der PS Plus-Spiele für Juli 2020 verpasst habt. Nachfolgend haben wir nochmals eine kleine Zusammenfassung für euch. Unsere komplette Meldung zu den PlayStation Plus-Spielen des kommenden Monats haben wir verlinkt. Dank des zehnjährigen Jubiläums schaltet Sony drei Spiele frei:

NBA 2K20

Veröffentlicht am 6. September 2019

Produkteintrag im PlayStation Store

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Veröffentlicht am 11. Oktober 2016

Produkteintrag im PlayStation Store

Erica

Veröffentlicht am 18. August 2019

Produkteintrag im PlayStation Store

Zum Thema

Die Freischaltung der neuen PS Plus-Games erfolgt in der kommenden Woche. Nach wie vor könnt ihr die Spiele laden, die im Juni in das Angebot aufgenommen wurden. Sie werden in der kommenden Woche aus der Instant Games Collection genommen. Mehr zu PS Plus und zu den dazugehörigen Angeboten findet ihr in unserer verlinkten Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus