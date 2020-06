UK Charts: The Last of Us Part 2 beflügelt Verkäufe des ersten Teils

"The Last of Us Part 2" war in der vergangenen Woche in der Lage, den ersten Platz der britischen Charts zu verteidigen. Auch der erste Teil konnte sich als Remaster-Version in die Top 10 vorarbeiten.

Die neusten Charts aus Großbritannien sind da. Und wer hätte es gedacht: Auch in der zweiten Woche nach dem Launch konnte der PS4-Blockbuster „The Last of Us Part 2“ den ersten Platz für sich beanspruchen.

Die Verkaufszahlen des Naughty-Dog-Titels fielen im Wochenvergleich um 80 Prozent, was ein starker, jedoch nicht ungewöhnlicher Rückgang ist. Immerhin fand „The Last of Us Part 2“ schon in der ersten Woche zahlreiche Käufer. Weltweit waren es mehr als vier Millionen Kunden. Damit wurde das neue Spiel rund um Ellie zum schnellstverkauften PS4-Exklusivspiel dieser Generation.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Verkäufe und auch der Rückgang auf die Box-Versionen beziehen. Selbst der Absatz von „Uncharted 4“ sank damals nach der ersten Woche um 78 Prozent. Doch seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 kamen kontinuierlich Download-Verkäufe hinzu.

The Last of Us: Remastered auf Platz 9

Auch der Verkauf des ersten „The Last of Us“ wurde mit dem Launch des Sequels nochmals angehoben. Zusammen mit „The Last of Us: Remastered“ befinden sich daher zwei Spiele der Naughty-Dog-Marke in den Top 10, wobei das Remaster im Wochenvergleich um 82 Prozent zulegen konnte.



Kommen wir zu den weiteren Platzierungen: Während „Bravely Second: End Layer“ dank einer enormen Preissenkung bei Argos zurück in die Charts kletterte und in der vergangenen Woche dreimal mehr physische Kopien als bei der Veröffentlichung im Februar 2016 den Besitzer wechselten, schaffte es das kindertaugliche „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ in der Debütwoche auf den dritten Platz. Bei den weiteren Platzierungen gibt es keine größeren Überraschungen.

UK-Charts der vergangenen Woche

( 1 )The Last of Us Part 2 ( _ ) Bravely Second: End Layer (Neu) SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ( 2 ) Ring Fit Adventure (12) Animal Crossing: New Horizons ( 3 ) FIFA 20 ( 4 ) Mario Kart 8 Deluxe ( 6 ) Grand Theft Auto 5 (17) The Last of Us Remastered ( 7 ) Minecraft

„The Last of Us Part 2“ kam vor mehr als einer Woche in den Handel. In unserem Tipps-Bereich findet ihr einige Hilfestellungen zum Naughty-Dog-Titel.

