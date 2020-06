Xbox Series S: CPU mit gleicher Taktrate wie in der Xbox Series X

Tom Warren von The Verge hat eine jüngst getroffene Aussage korrigiert. Laut seiner Aussage ist in der Xbox Series S nicht nur eine untertaktete Version der Xbox Series X-CPU verbaut.

Sofern wir den Gerüchten, Spekulationen und Hinweisen der vergangenen Monate glauben können, arbeitet Microsoft nicht nur an der Xbox Series X. Auch eine Xbox Series S mit dem Codenamen Xbox Lockhart soll sich in der Pipeline befinden.

Jüngsten Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um ein abgespecktes Modell, das lediglich auf eine GPU-Leistung von 4 Tflops kommt, womit Käufer hinsichtlich der optischen Qualitäten gewisse Abstriche in Kauf nehmen müssten.

Doch keine untertaktete CPU

In eine etwas andere Richtung geht eine Korrektur, die von Tom Warren in den Umlauf gebracht wurde. Der Senior Editor von The Verge konnte offenbar in Erfahrung bringen, dass sich die CPUs der Xbox Series S und der Xbox Series X in Bezug auf die Taktrate nicht voneinander unterscheiden.

In einem Tweet betonte der Mann: „Ich hatte darüber berichtet, dass die Xbox Lockhart eine leicht untertaktete CPU hat. Aber ich glaube jetzt, dass sie die gleiche Geschwindigkeit hat wie die Xbox Series X. Nur andere GPU-Frequenzen und CU-Zahlen.“

I’ve been reporting on Xbox Lockhart having a slightly underclocked CPU, but I now believe it’s the same speed as Series X. Just different GPU frequencies and CU counts 👍 — Tom Warren (@tomwarren) June 27, 2020

In der vergangenen Woche berichteten wir, dass The Verge davon ausgeht, dass in der Xbox Series S etwa 7,5 GB nutzbarer RAM, eine leicht untertaktete CPU-Geschwindigkeit und etwa 4 Teraflops an GPU-Leistung zum Einsatz kommen. Zum Vergleich: Die Xbox Series X umfasst 13,5 GB nutzbaren RAM und zielt auf 12 Teraflops GPU-Leistung ab. Zumindest in Bezug auf die CPU müssen sich die Interessenten nun weniger Sorgen machen.

Xbox Series S für den Full-HD-Markt

Doch was lässt sich mit einer Konsole anstellen, deren GPU-Leistung überschaubar ist, während die CPU auf Next-Gen-Niveau agiert? Laut Warren zielt Microsoft damit eher auf den Full-HD-Markt, während die kostspieligere Xbox Series X dazu in der Lage ist, 4K-Spiele auf den Bildschirm zu zaubern.

Offenbar haben die Entwickler die Wahl, ob sie auf der Xbox Series S ihre Spiele eher mit 60 FPS und 1080p oder mit 30 Bildern pro Sekunde und in einer 1440p-Auflösung darstellen möchten. Letztendlich soll die identische CPU-Leistung die Entwicklung erleichtern, da sich die Unterschiede im Großen und Ganzen bei der Auflösung bemerkbar machen.

yup. That’s always been the plan afaik. 1080/1440 — Tom Warren (@tomwarren) June 27, 2020

