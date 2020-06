Monster Hunter World Iceborne: Titel-Update 4 hat einen Termin – Trailer stellt Alatreon vor

"Monster Hunter World: Iceborne": Die Events kehren in Kürze zurück.

Nach wie vor wird das erfolgreiche Action-Rollenspiel „Monster Hunter World: Iceborne“ mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie Capcom bekannt gab, wird am 9. Juli 2020 das Titel-Update 4 erscheinen. Zu den Inhalten, denen mit dem vierten Titel-Update der Weg in „Monster Hunter World: Iceborne“ geebnet wird, gehört das Monster Alatreon, mit dem „Monster Hunter“-Veteranen bereits vertraut sein dürften. Seinen ersten Auftritt hatte der Drachenälteste in „Monster Hunter 3“ (2009) auf der Wii. Auch in „Monster Hunter 3 Ultimate“ (2011) und „Monster Hunter Generations Ultimate“ (2017) war er mit von der Partie.

Ein Drachenältester stellt sich zum Kampf

Im Kampf verfügt Alatreon sowohl über einen Boden- als auch einen Flug-Modus, wobei der Drachenälteste auf die Elemente Drachen, Feuer, Donner und Eis setzt. Zu seinen gefährlichsten Attacken gehört der sogenannte „Eiskristallregen“, mit dem Alatreon Eiskristalle beschwört, die sowohl auf zufällige Felder herunterfallen als auch bewusst auf die Jäger zusteuern.

Ergänzend zur Enthüllung des Termins stellte Capcom einen frischen Trailer zum Titel-Update 4 bereit, in dem euch ein genauerer Blick auf Alatreon ermöglicht wird. Weiter heißt es, dass am Freitag, den 3. Juli 2020 das sechste Entwickler-Tagebuch zu „Monster Hunter World: Iceborne“ folgt. In diesem werden die Entwickler von Capcom ausführlich über Alatreon und die anderen Neuerungen des Updates sprechen.

Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass die Event-Quests in Kürze in die Rotation zurückkehren. „Die Event-Quests in Iceborne werden ab dem 8. Juli 2020 zu ihrer normalen Rotation zurückkehren. Nehmt diese Quests also an, solange sie noch aktiv sind“, so Capcom dazu.

