NBA 2K21: Der erste Cover-Star wurde enthüllt

2K hat den Current-Gen-Cover-Athleten von „NBA 2K21“ enthüllt. Zum Einsatz kommt Damian Lillard, der fünffache NBA All-Star der Portland Trail Blazers – im Spiel sogar mit seinem Skywalking-Dunk. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen passenden Trailer.

Seit Jahren ein Fan

„Das ist ein besonderer Moment in meiner NBA-Karriere!“, so Lillard in der heutigen PR-Meldung. „Ich bin seit Jahren Fan von NBA 2K und liebe es, wie es alle Aspekte der Basketball-Kultur aufgreift. Ich spiele schon mein ganzes Leben lang 2K und fühle mich geehrt, mich zu anderen NBA-Größen zu gesellen, die auf einem Cover waren. Ich bin allen meinen Fans dankbar und kann es kaum erwarten, bis alle später in diesem Jahr das Spiel erleben können.“

Zudem weist der Publisher darauf hin, dass „NBA 2K“ und Lillard Partner der 2K Foundations sind. Es handelt sich um 2Ks Programm „zur Unterstützung benachteiligter Regionen durch die Wiederbelebung von Basketball-Courts und Gemeindezentren im ganzen Land“. In diesem Zuge wird ein Ort in seiner Heimatstadt Oakland für die lokale Community renoviert.

Morgen möchte 2K den Cover-Athleten für die Next-Generation-Version von „NBA 2K21“ enthüllen. Wir werden diese Meldung entsprechend aktualisieren. Weitere Details inklusive Veröffentlichungstermin und Preis werden bekannt gegeben, sobald die Möglichkeit zur Vorbestellung am 2. Juli startet.

