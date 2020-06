PS5: Entwickler können sich dank der Hardware von alten Zwängen lösen, so Naughty Dog

In einem Podcast sprach Naughty Dogs Neil Druckmann über die Ende des Jahres erscheinende PS5. Laut Druckmann wird die Technologie der neuen Konsole dafür sorgen, dass die Entwickler in der Lage sein werden, sich von alten Zwängen und Normen zu verabschieden.

Naughty Dog beschäftigt sich hinter den Kulissen mit der PS5.

Auch wenn die Entwickler von Naughty Dog bis zuletzt an der Fertigstellung von „The Last of Us: Part 2“ arbeiteten, beschäftigt sich das Studio hinter den Kulissen natürlich auch schon mit der PS5.

In einem Podcast von Ex-Nintendo of America-Präsident Reginald Fils-Aime ging Naughty Dogs Neil Druckmann auf die technischen Möglichkeiten der neuen Konsole ein. Wie Druckmann ausführte, werden die Entwickler in vielen Bereichen von der Technologie der PS5 profitieren und in der Lage sein, sich von den aktuellen Zwängen zu lösen. Als Beispiel nannte Druckmann die Hardware-Leistung der Konsole oder die schnelle SSD.

Entwickler genießen die Freiheiten einer neuen Hardware

„Am Ende einer [Konsolen-] Generation spüren Sie immer die Einschränkungen. Sie haben immer das Gefühl, gegen ein paar Wände zu drücken und die kleinen Risse zu finden, in denen Sie die Dinge ein wenig weiterentwickeln können. Egal ob es sich um den Speicher, die CPU oder die Festplattengeschwindigkeit handelt. Wenn Sie eine neue Generation in Angriff nehmen, ist das immer ein zweischneidiges Schwert“, so Druckmann.

Und weiter: „Einerseits muss man neue Technologien für die neue Hardware entwickeln, was ein harter Kampf sein kann. Andererseits spüren Sie plötzlich die Freiheit: ‚Oh mein Gott, wir können wieder atmen!‘, ‚Wir können uns von diesen Zwängen lösen.‘ Und eines der Dinge, von denen wir begeistert sind, ist die Solid-State-Festplatte und was diese für ein nahezu nahtloses Laden bedeutet.“

Naughty Dog zielt auf Erfahrungen ohne Ladezeiten ab

Zu den Zielen, die Naughty Dog auf der PS5 verfolgt, führte Druckmann aus: „Wir machen so viel Arbeit, dass Sie, sobald Sie das Abenteuer beginnen, nie mehr einen Ladebildschirm sehen. Und hinter den Kulissen passiert so viel Arbeit, wie wir die Level gestalten, wie wir sie zerlegen und all das ist für den Spieler unsichtbar. Sie sehen nie etwas von dieser Arbeit.“

„Da wir jetzt wissen, dass wir die Dinge schneller laden können, bedeutet dies nur, dass die Designer bei der Anordnung von Dingen nicht mehr so eingeschränkt sind. Wie wir über Dinge denken. Wenn wir neue Charaktere laden. Ich bin gespannt auf die Türen, die sich für uns öffnen“, heißt es abschließend.

Die PS5 wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in die Regale der Händler finden.

