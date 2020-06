Switch: Gibt es Next-Gen-Pläne? Nintendo äußert sich zum Lebenszyklus

Die Nintendo Switch verweilt seit März 2017 auf dem Markt.

Ende des Jahres bringen Sony und Microsoft neue Konsolen auf den Markt. Und ein Großteil der Branche dürfte im Anschluss gespannt darauf schauen, wie sich die beiden vergleichbaren Ansätze voneinander abheben können.

Allerdings gibt es einen dritten großen Konsolenhersteller, der in der Regel ein ganz eigenes Süppchen kocht. Es handelt sich mit Nintendo um ein Unternehmen, das mit der Switch seit einigen Jahren große Erfolge feiern kann. Hat der Entertainmentriese die Absicht, in absehbarer Zeit ebenfalls mit einer neuen Hardware in die neue Generation zu starten? Offenbar nicht.

Fokus auf unterhaltsame Software

Shuntaro Furukawa, Nintendos Representative Director und President, erklärte im Rahmen der jüngsten Aktionärsversammlung: „Unsere aktuelle Konsole, die Nintendo Switch, existiert nun schon im vierten Jahr. Doch die Popularität nimmt immer noch zu. Wir glauben, dass zwei Faktoren dafür verantwortlich sind. Da ist zum einen die Tatsache, dass wir zwei Hardwares mit unterschiedlichen Eigenschaften haben, die Nintendo Switch und die Nintendo Switch Lite.“

Der zweite Grund sei, dass sich Nintendo momentan nur auf die Switch konzentrieren müsse, sodass alle Entwicklungsressourcen des Unternehmens darauf ausgerichtet werden können, Software für diese Plattform zu entwickeln. „Wir möchten das Beste aus diesen Faktoren herausholen und den Lebenszyklus der Nintendo Switch so weit wie möglich verlängern“, so Furukawa.



Mit der Switch Lite wurde bereits ein modifiziertes Modell auf den Markt gebracht.

Ähnliche Worte ließ Ko Shiota, einer von Nintendos Senior Executive Officers, folgen: „Unsere Konsolen basieren auf der Art und Weise, wie wir für unsere Kunden spaßige Software machen, und nicht auf hohen Spezifikationen. Die Nintendo Switch kann sowohl auf dem Fernseher als auch auf dem Bildschirm der Konsole selbst gespielt werden, sodass die Kunden im Vergleich zu anderen Konsolen mehr Gelegenheiten zum Spielen haben.“

Ansätze für die nächste Konsole

Auch ein paar Worte zu einer möglichen neuen Hardware verlor Shiota. Letztendlich scheint das gemeinschaftliche Spielen nach wie vor im Fokus zu stehen: „Wir sehen das ständig in sozialen Medien, wo Kunden Videos ihrer Familien und Kinder hochladen, die alle zusammen spielen. Das hat uns einmal mehr den Wert unserer Spielkonsolen vor Augen geführt. Wir werden all dies im Hinterkopf behalten, während wir darüber nachdenken, wie wir unsere Konsolen in Zukunft weiterentwickeln können“.

Zum Thema

Die neusten Aussagen von Nintendo bedeuten natürlich nicht, dass eine mögliche Switch Pro ausgeschlossen ist. Immerhin wäre es dieselbe Plattform und würde nicht im Widerspruch zu den neusten Statements stehen. In einem Statement Anfang des Jahres betonte der Analyst Dr. Serkan Toto, dass er keinen Zweifel daran habe, dass in diesem Jahr eine Switch Pro auf den Markt kommen wird. Das war allerdings, bevor die COVID-19-Pandemie einiges durcheinanderwirbelte.

