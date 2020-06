Xbox Series S: Lockhart-Modell mit einer schnelleren CPU als die PS5?

In dieser Woche brachte Tom Warren, Redakteur bei The Verge, weitere unbestätigte Details zur Xbox Series S beziehungsweise dem "Lockhart"-Modell der Xbox Series X in Umlauf. Wie es heißt, wird die kleinere Schwester der Xbox Series X mit einer CPU aufwarten, die leistungsfähiger ausfallen könnte als ihr PS5-Pendant.

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Viel wurde in den vergangenen Wochen über das „Lockhart“-Modell der Xbox Series X diskutiert. Für frische Spekulationen sorgte kürzlich der The Verge-Redakteur Tom Warren.

Wie dieser in Erfahrung gebracht haben möchte, wird das „Lockhart“-Modell trotz der angepeilten 4 Teraflops an Leistung die Entwicklung auf den Konsolen der neuen Generation nicht ausbremsen. Laut Warren wird der Lockhart-Modus ein fester Bestandteil des Xbox Series X-Entwickler-Kits sein und auf eine Darstellung in 1080p bis 1440p abzielen. Auf der Xbox Series X hingegen wird 4K wohl die Standardauflösung.

Xbox Series S mit Raytracing-Unterstützung

Via Twitter legte Warren jetzt noch einmal nach und wies darauf hin, dass die Xbox Series S genau wie ihre große Schwester die Raytracing-Technologie unterstützen wird. Darüber hinaus ist die Rede davon, dass die CPU des „Lockhart“-Modells leistungsstärker ausfallen wird als ihr PS5-Pendant. „Spiele-Entwickler erschaffen seit Jahrzehnten PC-Titel für mehrere GPUs“, führte Warren aus und versuchte so, die Befürchtungen um den kleinsten Nenner in Form der Xbox Series S zu zerstreuen.

Auch auf einen verbalen Schlagabtausch mit der Gaming-Community ließ sich Warren ein. Zunächst meldete sich ein Nutzer wie folgt zu Wort: „Die Entwicklung für Lockhart wird die Spiele-Entwickler daran hindern, das zu erreichen, was sie wollen.“ Warren entgegnete bewusst provokativ: „Ich denke, wir sollten uns dann langsam Sorgen machen, dass die PS5 in deiner Welt das Gaming der nächsten Generation zurückhält.“

In wie weit Warrens Angaben den Tatsachen entsprechen, bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt abzuwarten, da sich Microsoft bisher nicht zu den Gerüchten um die Xbox Series S äußern wollte. Zuletzt schienen sich allerdings die Hinweise zu verdichten, dass das „Lockhart“-Modell im August vorgestellt wird.

Möglicherweise wissen wir also schon in ein paar Wochen mehr.

to the “Lockhart will hold back next-gen” crowd: • Lockhart CPU is faster than PS5

• Lockhart supports raytracing

• Game developers have been building PC titles for multiple GPUs for… decades 🔒💚 — Tom Warren (@tomwarren) June 29, 2020

