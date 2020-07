A Plague Tale Innocence: Der Überraschungshit erreicht den ersten großen Meilenstein

"A Plague Tale: Innocence" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Home Interactive veröffentlichten die französischen Asobo Studios im vergangenen Jahr das Action-Adventure „A Plague Tale: Innocence“.

Wie im Rahmen einer aktuellen Mitteilung bestätigt wurde, erreichte „A Plague Tale: Innocence“ nun den ersten großen kommerziellen Meilenstein und verkaufte sich auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 mehr als eine Million Mal. Hinter den Kulissen arbeiten Focus Home Interactive und die Asobo Studios bereits an einem neuen Projekt. Ob wir es hier mit einem Nachfolger zu „A Plague Tale: Innocence“ zu tun haben, ist noch unklar.

In den Mittelpunkt der Handlung, die im Frankreich des Jahres 1349 einsetzt, rücken die Protagonistin Amicia und ihr jüngerer Bruder Hugo. Diese werden von der Inquisition durch, von der Krankheit verwüstete, Dörfer gehetzt. Nur wenn die beiden Kinder lernen, dass ihre Schicksale unzertrennlich miteinander verbunden sind, werden sie die dunkelsten Tage der Geschichte, in ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben überstehen.

„Bewaffnet mit dem eigenen Verstand und einer Steinschleuder, müssen die Spieler lernen, die drohenden Gefahren geschickt gegeneinander auszuspielen“, so die Macher weiter. „A Plague Tale: Innocence spielt in einer atemberaubenden mittelalterliche Welt und folgt den Spuren der jungen Amicia und ihres kleinen Bruders Hugo, auf einer erschütternden Reise durch die dunkelste Zeit in der Geschichte Europas. Es ist an der Zeit diese alptraumhafte Vision der Geschichte zu betreten, in der das Abenteuer beginnt“

We’re thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!

This wouldn’t have been possible without our community and we’d like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio ❤️🐀! pic.twitter.com/YQacwAemIo

— A Plague Tale (@APlagueTale) July 1, 2020