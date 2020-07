PS Plus: PS4-Theme „10th Anniversary“ zum Download und Free Weekend angekündigt

In dieser Woche wartet ein "10th Anniversary"-Theme auf euch.

Update: In den DE-, US- und UK-Stores von PlayStation wurden die Themes zum 10. Jubiläum inzwischen freigeschaltet. Hier könnt ihr sie laden:

Meldung vom 30. Juni 2020: PlayStation Plus feiert Geburtstag. Am gestrigen Montag wurde der Premiumdienst zehn Jahre alt. Das nahm Sony zum Anlass, um für Juli 2020 drei PS Plus-Spiele anzukündigen. In der verlinkten Meldung erfahrt ihr, um welche Games es sich handelt.

PS4-Theme zum Jubiläum

Darüber hinaus möchte Sony passend zum „10th Anniversary“ ein besonderes PS4-Theme herausgeben. Auf eure Konsole laden könnt ihr es noch nicht. Allerdings wird es in dieser Woche nachgereicht.

Auf dem PlayStation Blog schreibt der PS4-Hersteller: „Wir werden im Laufe dieser Woche ein kostenloses PS4-Theme veröffentlichen, um 10 Jahre PS Plus zu feiern. Das Theme wird für eine begrenzte Zeit im PS-Store erhältlich sein, haltet also Ausschau.“ Sobald es zum Download bereitsteht, werden wir euch informieren.

PS Plus – Multiplayer gratis testen

Falls ihr euch bisher nicht dazu durchringen konntet, eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus zu kaufen, dann könnt ihr euch am kommenden Wochenende von den Qualitäten eines der Features überzeugen. Die Multiplayer-Modi von Spielen, die in der Regel an eine PS Plus-Mitgliedschaft gebunden sind, werden zwei Tage lang geöffnet.

Termine des PS Plus Free Trial Weekends:

Start: Samstag, 4. Juli 2020 um 0:01 Uhr

Ende: Sonntag, 5. Juli 2020 um 23:59 Uhr

Sony in der Ankündigung. „Für diejenigen unter euch, die die Online-Mehrspieler-Vorteile von PS Plus noch nicht ausprobiert haben, werden wir außerdem ein kostenloses Online-Mehrspieler-Wochenende veranstalten, das vom 4. Juli um 0:01 Uhr bis zum 5. Juli um 23:59 Uhr beginnt.“



„Rise of the Tomb Raider“ zählt zu den PS Plus-Spielen für Juli 2020.

PS Plus-Spiele für Juli 2020

Über die neuen PS Plus-Spiele für Juli 2020 berichteten wir schon gestern. Dank des zehnjährigen Jubiläums von PlayStation Plus bekommen die Abonnenten in den kommenden Wochen drei Spiele. Es handelt sich um

NBA 2K20

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Erica

Weitere Einzelheiten zu den PS Plus-Games im Juli halten wir hier für euch bereit.

Zum Thema

Auch die neusten PS Plus Rewards wurden enthüllt. Bei Amazon können sich Mitglieder einige Knorr-Snacks ordern und bekommen beim Kauf einen 30 Prozent-Rabatt. Weitere 30 Prozent Rabatt gibt es auf Produkte von AXE.

Ebenfalls ein Teil der Rewards sind Gratis-Müsli bei einem bekannten Versender und 5.000 LootCoins. Außerdem erhalten PS Plus-Kunden einen 15 Prozent-Rabatt für Medion-Produkte. Details zu den PS Plus-Rewards für Juli 2020 findet ihr in der verlinkten Meldung.

