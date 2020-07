PS5 & Xbox Series X: Früherer Rockstar-Mitarbeiter arbeitet an neuem Open-World-Titel

Der chinesische Konzern Tencent hat in Los Angeles ein neues Entwicklerstudio gegründet, in dem zukünftig an AAA-Spielen gearbeitet werden soll. Die Führung übernimmt der frühere Rockstar-Entwickler Steve Martin, dessen erstes Projekt bereits feststeht: Ein Open-World-Spiel für die PS5 und Xbox Series X.

In dem neuen Entwicklerstudio sollen AAA-Spiele für die Next-Gen-Konsolen produziert werden.

In Los Angeles wurde ein neues Entwicklerstudio unter dem Namen Lightspeed eröffnet. Dies wurde von Tencent gegründet, wobei es sich um eines der größten Unternehmen der Spieleindustrie handelt.

Mit Lightspeed streben die Verantwortlichen von Tencent ein arbeitsfreundliches Studio an, in dem hoher Arbeitsdruck („Crunch-Time“) vermieden werden soll. Trotzdem sollen hier in der Zukunft AAA-Titel produziert werden.

Entwicklerstudios von großen Titeln sorgten durch die sogenannte Crunch-Time bereits öfter für Aufsehen. Dabei geht es um eine hohe Belastung der Mitarbeiter, die während der Produktion hohem Stress ausgesetzt sind und beinahe täglich über die normale Arbeitszeit hinaus tätig sein müssen. Auch beim aktuellen Top-Spiel „The Last of Us Part 2“ ist dies der Fall gewesen.

Auch Inklusion soll bei Lightspeed großgeschrieben werden.

„Wir läuten eine neue Ära der Spielkultur ein, indem wir eine weltklasse-Entwicklung mit einer stressfreien Arbeitsumgebung verbinden“, teilte der Leiter des Entwicklerstudios mit.

Ex-Rockstar-Mitarbeiter übernimmt die Führung des Studios

Die Leitung des Studios wird Steve Martin übernehmen, ein Ex-Mitarbeiter von Rockstar Games, der an der Entwicklung von „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ beteiligt war.

Und das aus gutem Grund: Das erste Projekt von Lightspeed soll ein Open-World-Titel für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X werden, das die hohen Ansprüche eines AAA-Titels erfüllen möchte.

In seinem Entwicklerteam befinden sich zahlreiche erfahrene Spielentwickler, die für Studios wie Insomniac Games, Respawn Entertainment oder 2K Games gearbeitet haben.

Auch frühere Kollegen von Rockstar Games sollen mit am Start sein. Als früherer Leiter von Rockstar Sun Diego hat Steve Martin bereits Erfahrung als Führungskraft und weiß genau, wie man ein Team aus Spielentwicklern führt.

Zum Thema

Da das Entwicklerstudio gerade erst gegründet wurde, wird es noch eine Weile dauern, bis erste Informationen zum neuen Spiel bekanntgegeben werden. Es wird spannend zu sehen sein, was für ein Spiel bei solch einem Entwicklerteam mit langjähriger Erfahrung entstehen wird.

Quelle: Gamesindustry

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5