Far Cry 6: Ein riesiges Spiel mit Giancarlo Esposito – Enthüllung kommende Woche?

Möglicherweise wird in der kommenden Woche "Far Cry 6" angekündigt. Zunächst bestätigte der "Breaking Bad"-Schauspieler Giancarlo Esposito seine Beteiligung an einem großen Spiel, bevor Gamereactor auf den neuen Ubisoft-Blockbuster verwies.

Nach "Far Cry 5" soll wieder ein Setting zum Einsatz kommen, das eher den Wurzeln der Reihe entspricht.

Giancarlo Esposito, der für seine Rolle als Gustavo Fring in „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ bekannt ist, deutete in einem aktuellen Interview seine Mitarbeit an einem neuen Spiel an.

Dabei soll es sich um kein kleines Projekt handeln. Vielmehr sprach er von einem Spiel, das „gewaltig sein wird“. Verwendet wurde während der Produktion eine spezielle Technologie, die einen „neuen Schauspielstil“ erfordere, so seine Worte. Weitere Details ließ er sich nicht entlocken, sodass zunächst unklar war, auf welches Spiel sich Giancarlo Esposito bezog.

Es ist wohl Far Cry 6

Licht ins Dunkel konnte Gamereactor bringen. Die Publikation ist sich aus nicht näher genannten Gründen sicher, dass es sich um „Far Cry 6“ handelt. „Nun, er sagte nichts darüber, was es ist oder wer es entwickelt, aber bitte erlaubt wir, zu spoilern: Es ist Far Cry 6“, so der Redakteur Eirik Hyldbakk Furu.

Enthüllung kommende Woche? Zudem geht Gamereactor davon aus, dass die Enthüllung von „Far Cry 6“ während des Ubisoft Forward-Events erfolgen wird. Die Show ist für den 12. Juli 2020 angesetzt. Der Publisher verspricht eine Veranstaltung im „E3-Stil“.

Über ein neues „Far Cry“ wurde in den vergangenen Monaten mehrfach berichtet. Unter anderem tweetete der Journalist und Insider Jason Schreier im Februar dieses Jahres, dass ein Sequel bis spätestens 31. März 2021 auf den Markt gebracht wird. Denkbar wäre damit eine Veröffentlichung von „Far Cry 6“ im Launch-Zeitraum der PS5 und Xbox Series X.

Rückkehr zum klassischen Setting: Auch erste mögliche Details drangen durch: Nachdem „Far Cry 5“ die Spieler nach Nordamerika führte, soll Ubisoft beim nächsten Abenteuer ein Setting aufgreifen, das sich wieder mehr an den ersten Ablegern der Reihe orientiert. Auch dieses Gerücht wurde von Gamereactor verbreitet.

Letztendlich scheint Ubisoft für die kommenden Monate gut aufgestellt zu sein. Bestätigt wurden in der Vergangenheit Spiele wie „Assassin’s Creed Valhalla“, „Rainbow Six Quarantine“, „Watch Dogs: Legion“ sowie „Gods & Monsters“, die bereits eine Verschiebung zu verkraften hatten. Am 12. Juli 2020 dürften sämtliche Spiele in den Fokus rücken.

