GTA Online: Boni und Rabatte zum US-Unabhängigkeitstag

Auch in diesem Jahr wird der US-amerikanische Unabhängigkeitstag in der Welt von "GTA Online" gefeiert. Wir verraten euch, auf welche Boni und Rabatte ihr euch im Detail freuen dürft.

"GTA Online" wird weiter unterstützt.

Am morgigen Samstag, den 4. Juli 2020 feiern die Vereinigten Staaten von Amerika mit viel Prunk ihren Unabhängigkeitstag.

Genau wie es bereits in den vergangenen Jahren der Fall war, wird der sogenannte Independence Day auch 2020 in der Welt von „GTA Online“ begangen. Zur Feier des Tages kündigten die Entwickler von Rockstar Games frische Rabatte und Boni an, über die ihr euch mit sofortiger Wirkung freuen dürft. In der Raketenbasis-Serie warten beispielsweise die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar.

Gewinnt die Western Sovereign

In dieser Woche gibt es die Western Sovereign auch auf dem Podium im Diamond Casino & Resort. Richtet sie in Richtung einer Rampe aus und springt über eine nahegelegene Sehenswürdigkeit. An Rabatten wird in den kommenden Tagen ebenfalls nicht gespart. Beim Mammoth Avenger und den dazugehörigen Anpassungen könnt ihr aktuell 60 Prozent sparen.

Darüber hinaus wurden viele andere Immobilien, Fahrzeuge und Anpassungen im Preis gesenkt. Online-Spieler, die ihre Konten im Social Club und bei Twitch Prime verbunden haben und sich bis zum 8. Juli 2020 einloggen, erhalten mit 200.000 GTA-Dollar nur den ersten Schwung einer neuen Bonus-Serie. Bis zum 29. Juli 2020 können Twitch Prime-Nutzer bis zu 1.000.000 GTA-Dollar zusätzlich verdienen.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Lässt sich theoretisch auch in GTA-Manier spielen

Ebenfalls profitieren Twitch Prime-Abonnenten von 70 Prozent Rabatt auf die Declasse Mamba und 80 Prozent Rabatt auf die V-65 Molotok. Alle PlayStation-Plus-Mitglieder, die sich an einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 5. August 2020 einloggen, erhalten als besonderen Vorteil ebenfalls 1.000.000 GTA-Dollar innerhalb von 72 Stunden nach Login auf ihr Maze-Bank-Konto im Spiel gutgeschrieben.

Bis zum Release von „GTA 5“ beziehungsweise „GTA Online“ auf der PS5 dürfen sich PlayStation Plus-Abonnenten monatlich über 1.000.000 GTA-Dollar zusätzlich freuen.

Quelle: Pressemitteilung

