PS5: Black Edition im Video – Entwurf zeigt schwarze Konsole

So stellt sich der Designer Giuseppe Spinelli die Black Edition der PS5 vor.

Sony ließ die Spieler vor einigen Wochen einen Blick auf die PS5 werfen. Enthüllt wurden zwei Modelle der neuen Konsole. Während die Standard-Hardware mit dem gewohnten Disk-Laufwerk ausgeliefert wird, laufen auf der Digital Edition nur Downloadspiele. Beide Modelle haben aber eines gemeinsam: Für sie wurde zunächst ein weißer Look gewählt.

Wie eine Black Edition der PS5 aussehen könnte, verdeutlichten in der Vergangenheit mehrere inoffizielle Bilder. In dieser Woche ließ der Designer Giuseppe Spinelli von Let’s Go Digital ein Video folgen. Darin könnt ihr sehen wie eine schwarze PS5 in Bewegung aussehen würde.

Zu beachten ist natürlich, dass es sich um keinen offiziellen Entwurf von Sony handelt. Doch während sich das Unternehmen bislang nicht dazu durchringen konnte, ein schwarzes Modell der PS5 anzukündigen, ist die für das Video verwendete Form aufgrund der vorangegangen Enthüllung von Sony durchaus realitätsnah. Offizielle Bilder zur PS5 und zum Zubehör könnt ihr euch in der verlinkten Meldung anschauen.

PS5 Black Edition im Video

Auf Youtube und Co sind die Spieler von der gezeigten Black Edition der PS5 durchaus angetan. Zudem wird die Arbeit des Designers gelobt. So heißt es in den Kommentaren unter anderem:

„Die Legende ist zurück. Sony sollte dich einstellen.“

„Fantastische Arbeit! Ich würde diese schwarze Version direkt kaufen!“

„Das ist eine unglaublich gut gemachte, großartige Arbeit! Sieht aus wie eine offizielle Version.“

+++ PS5 vorbestellen: Produkteinträge für Konsole und Zubehör +++

Doch nicht alle Spieler würden prompt zur schwarzen Version der PS5 greifen: „Ich mag die schwarze Version. Aber ich werde wahrscheinlich die weiße Version kaufen, weil sie sowieso viel besser aussieht“, schreibt einer der User auf Youtube.

Zu welcher Farbversion der PS5 würdet ihr greifen, wenn ihr zum Launch die Wahl hättet?

Erscheinen wird die PS5 irgendwann im Herbst dieses Jahres. Den Spekulationen zufolge könnte der November als Release-Monat gewählt werden. Offen ist außerdem der Preis, den Sony für die neue Hardware haben möchte. Jüngsten Gerüchten zufolge könnten die Fragen zum Termin und zum Preis schon in Kürze beantwortet werden.

