The Last of Us Part 2: PS4-Blockbuster dominiert den britischen Handel

Das im vergangenen Monat in den Handel gekommene "The Last of Us Part 2" konnte im Juni nicht nur die Charts dominieren, auch lag der Absatz höher als bei den restlichen Spielen der Top 10 zusammengerechnet.

"The Last of Us Part 2" dominiert weiterhin die Charts.

„The Last of Us Part 2“ (Test) thront in vielen Charts. Das gilt nicht nur für den deutschen Markt. Auch in Großbritannien greifen die Spieler motiviert zu. Inzwischen trafen die kompletten UK-Charts für Juni 2020 ein.

Bemerkenswert ist: Laut Gamesindustry war „The Last of Us Part 2“ im Vereinigten Königreich im vergangenen Monat nicht nur die Nummer 1. Auch wurden vom PS4-Blockbuster mehr Exemplare als vom kombinierten Rest der Top Ten verkauft.

Sony im Juni vor Nintendo

Zum aktuellen Portfolio von Sony zählen weitere neuere und ältere Titel, darunter „The Last of Us Remastered“, „Spider-Man“, „Days Gone“, „Horizon Zero Dawn“ und „God of War“. Der Gesamtabsatz sorgte dafür, dass Sony den bisher dominierenden Games-Publisher Nintendo im vergangenen Monat hinter sich lassen konnte.

Mehr als 29 Prozent aller im Juni in Großbritannien verkauften Box-Spiele wurden von Sony veröffentlicht. Gleichzeitig werden dem Unternehmen 37 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf von Box-Software zugeschrieben.

Insgesamt war der Juni mit 1,24 Millionen verkauften Retail-Spielen in Großbritannien ein hervorragender Monat. Gegenüber dem Vormonat konnte ein Anstieg um 44 Prozent verzeichnet werden. Allerdings gab es im Mai keine größeren Neuveröffentlichungen.

Zudem ist der Juni in Bezug auf den Spieleverkauf der zweiterfolgreichste Monat des Jahres. Nur der März war erfolgreicher.

UK-Charts im Juni

The Last of Us Part 2 FIFA 20 Ring Fit Adventure Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch) The Last of Us: Remastered Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Hardware-Verkäufe gestiegen

Die Konsolenverkäufe stiegen im Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 41 Prozent. Noch mehr Konsolen wurden allerdings im Mai verkauft. Gamesindustry vermutet, dass die Lockerungen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie beim jüngsten Rückgang eine Rolle spielen.

Zum Thema

In Großbritannien wurden im vergangenen Monat 900.000 Zubehörteile verkauft, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber Mai 2020 und 40 Prozent gegenüber Juni 2019 entspricht. Das Zubehör Nr. 1 war einmal mehr der DualShock 4, gefolgt vom Xbox One Arctic Camo Wireless Controller.

