Destroy All Humans: Neuer Trailer stellt die Area 42 vor

Wenige Wochen vor dem Release zeigt sich das Remake zu "Destroy All Humans!" in einem neuen Trailer. In diesem wird uns die Area 42 etwas näher vorgestellt.

Das Remake zu "Destroy All Humans!" erscheint Ende des Monats.

In wenigen Wochen wird das Remake zum schrägen Action-Abenteuer „Destroy All Humans!“ auch hierzulande für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Um uns die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellten THQ Nordic und die Entwickler von Black Forest Games heute einen weiteren Trailer zu „Destroy All Humans!“. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und rückt die sogenannte Area 42 in den Mittelpunkt.

Werde zum Schrecken der Menschheit

Genau wie im originalen „Destroy All Humans!“ aus dem Jahr 2015 schlüpft ihr auch im Remake in die Rolle des durchtriebenen Außerirdischen Crypto. Crypto ist mit einem riesigen Arsenal an außerirdischen Waffen wie dem Zap-O-Matic oder der Analsonde ausgestattet, mit denen er Jagd auf Menschen macht. Er hat auch übermenschliche Fähigkeiten wie psychokinetische Kräfte und die Fähigkeit, sich als Mensch zu verkleiden.

Um sich agil durch die Spielwelt bewegen zu können, greift Crypto zudem auf ein Jetpack zurück. „rnte ihre DNA und bringe die US-Regierung in dem originalgetreuen Remake des legendären Alien-Invasion-Action-Abenteuers zu Fall. Vernichte kümmerliche Menschen mit einer Auswahl an ausserirdischen Waffen und psychokinetischer Fähigkeiten. Vernichte ihre Städte mit deiner fliegenden Untertasse! Ein riesiger Schritt auf die Menschheit!“, so die Entwickler.

Das Remake zu „Destroy All Humans!“ erscheint am 28. Juli 2020 für den PC, die Xbox One und natürlich die PlayStation 4.

