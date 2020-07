F1 2020: Test-Wertungen zum neuen Codemasters-Rennspiel

"F1 2020" kann seit heute gespielt werden.

„F1 2020“ kann seit dieser Woche gespielt werden. Zumindest dann, wenn ihr zur Schumacher-Deluxe-Edition greift. Alle anderen Spieler müssen sich ein paar Tage länger gedulden.

Doch lohnt der Kauf? Eine Antwort liefern die ersten Tests, die inzwischen im Netz landeten. Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit einem Metascore von momentan 86 macht ihr bei einem Kauf nicht viel falsch. Der User-Score liegt bei einer 7.1 – basierend auf bisher nur 23 Ratings.

Die bisher tiefste und zugänglichste Formel-1-Erfahrung

Hardcoregamer meint: „F1 2020 ist das Beste, was die aktuelle Generation von Konsolen zu bieten hat. Codemasters hat sein Handwerk perfektioniert, um F1 2020 zum Höhepunkt der Serie zu machen. ‚My Team‘ ist fantastisch und wird die Leute, die an einem Einzelspieler-Erlebnis interessiert sind, weiter beschäftigen.“

Hobby Consolas: „Codemasters hat die letzten fünf Jahre genutzt, um eine großartige Simcade zu schaffen, die trotz ihrer Kontinuität zu den besten Formel-1-Spielen der Geschichte gehört.“

IGN kommt im Test zum folgenden Ergebnis: „F1 2020 ist gleichzeitig die bisher tiefste und zugleich zugänglichste Formel-1-Erfahrung von Codemasters. Die starke Abhängigkeit von recycelten Vignetten und denselben alten Gesichtern, die wir seit fast einer ganzen Generation sehen, bedeutet zugegebenermaßen, dass F1 2020 nicht unbedingt so frisch aussieht, wie es sich anfühlt.“

Trusted Reviews: „Die F1-Serie von Codemasters legt weiter an Laufleistung zu, steigert den Wettbewerb, erweitert die F2-Serie und bietet mit dem My Team-Modus das bisher umfassendste Paket.“

F1 2020: Testergebnisse in der Übersicht

Digital Chumps – 90/100

COGConnected – 90/100

Trusted Reviews – 90/100

DarkStation – 90/100

The Digital Fix – 90/100

IGN – 90/100

Screen Rant – 90/100

Power Unlimited – 88/100

Hobby Consolas – 87/100

The Games Machine – 86/100

IGN Spain – 58/100

Noisy Pixel – 85/100

Everyeye.it – 84/100

Twinfinite – 80/100

Attack of the Fanboy – 80/100

Push Square – 80/100

Hardcore Gamer – 80/100

The Game – 80/100

TheSixtAxis – 80/100

„F1 2020“ erschien am heutigen 7. Juli 2020 in der „Schumacher-Deluxe-Edition“ und folgt am 10. Juli 2020 in der „70 Jahre F1-Edition“ für PS4, Xbox One und PC. Bestellungen könnt ihr nachfolgend tätigen:

