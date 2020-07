Resident Evil Village: COVID-19 könnte den Release verzögern, so ein Insider

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Im Rahmen von Sony Interactive Entertainments Online-Event zur PS5 kündigte Capcom die laufenden Arbeiten an „Resident Evil Village“ offiziell an.

Wie es in den vergangenen Tagen zudem hieß, haben wir es hier mit einem direkten Nachfolger zu „Resident Evil 7“ zu tun, der die Geschichte des Titels zu Ende erzählen wird. Darüber hinaus wiesen die Entwickler darauf hin, dass die Arbeiten an „Resident Evil Village“ zu rund 60 Prozent abgeschlossen sind. Ein Garant dafür, dass das Horror-Abenteuer wie geplant erscheinen kann?

Offenbar nicht. Wie der Insider „Dusk Golem“, der sich in den letzten Monaten als verlässliche Quelle einen Namen machte, berichtet, könnten sich der Ausbruch von COVID-19 und der damit verbundene Umzug in das Home-Office negativ auf die weiteren Arbeiten an „Resident Evil Village“ auswirken. Die dadurch entstehenden Probleme in der Entwicklung werden wohl dafür sorgen, dass das ambitionierte Projekt nicht wie geplant im ersten Quartal 2021 veröffentlicht werden kann.

Stattdessen sei damit zu rechnen, dass „Resident Evil Village“ erst im zweiten Quartal 2021 erscheint. Mit einem Blick auf den Umfang ergänzte der Insider, dass „Resident Evil Village“ etwa zwei bis drei Stunden länger ausfallen wird als der Vorgänger in Form von „Resident Evil 7“.

Auch wenn sich „Dusk Golem“ zuletzt als zuverlässige Insider-Quelle erwies, sollten seine Angaben bis zu einer offiziellen Bestätigung durch Capcom natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. „Resident Evil Village“ befindet sich für den PC, die Xbox Series X und die PS5 in Entwicklung.

Even if RE8 was released in Q1, it would’ve been in development for 4 years.

That said, it’s looking more it’ll be a Q2 release right now, but let me say this right now, they haven’t 100% pinned a date down yet. https://t.co/G5EPSHmd1f

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 7, 2020