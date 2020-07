DiRT 5: Kostenloses Upgrade von der PS4- auf die PS5-Version bestätigt

"DiRT 5" erscheint auch für die neue Konsolen-Generation.

Vor wenigen Wochen kündigte der Publisher Codemasters das Offroad-Rennspiel „DiRT 5“ auch offiziell für die Konsolen und den PC an.

Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, wird neben den aktuellen Plattformen auch die nächste Konsolen-Generation mit „DiRT 5“ versorgt. Dank der Unterstützung von Microsofts Smart-Delivery-Programm können Xbox-Spieler beim Kauf der Xbox Series X ohne weitere Kosten eine optimierte Umsetzung von „DiRT 5“ für die neue Microsoft-Konsole herunterladen.

Release zunächst für die Current-Gen-Systeme

Um erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, stellte Codemasters klar, dass selbiges für Spieler gilt, die „DiRT 5“ für die PlayStation 4 erwerben und das Rennspiel später auf der PlayStation 5 spielen möchten. Auch hier wird die Möglichkeit geboten, den Offroad-Racer einem kostenlosen Upgrade zu unterziehen.

Zum Thema: DiRT 5: 120 FPS-Modus auch auf der PS5

„Schauen Sie sich unseren offiziellen Feature-Trailer für DiRT 5 an, das am 9. Oktober auf der PlayStation 4 startet, gefolgt von einem Start auf PlayStation 5. DiRT 5 unterstützt eine kostenlose Upgrade-Option für PlayStation-Spieler. Holen Sie sich also DiRT 5 auf der PS4 und holen Sie sich die optimierte Version der nächsten Generation für die PS5 kostenlos“, so Codemasters.

„DiRT 5“ wird am 9. Oktober 2020 zunächst für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen die Umsetzungen für die Xbox Series X und die PlayStation 5.

Quelle: PSU

