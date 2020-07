PSN Store Deals: Neue PS4-Angebote ab 1,19 Euro gestartet

Unter anderem ist "Bloodborne" im Angebot.

Nachdem im PlayStation Store gestern ein Sale in die Wege geleitet wurde, bei dem PlayStation Plus-Mitglieder zusätzlich sparen, ging heute die nächste PSN-Aktion an den Start.

Diesmal sind unter anderem Spiele dabei, die dank der Rabatte weniger als zwei Euro kosten. Das gilt beispielsweise für „Perils of Baking“. Dank des jüngsten Sales bezahlt ihr für den Titel nur 1,99 Euro und spart 60 Prozent. Ebenfalls für 1,99 Euro sind „Ultratron“, „MotoGP14“ und „Titan Attacks!“ im Angebot. Bei den Spielen beträgt der Rabatt 80 Prozent. Der Preis von „Thomas Was Alone“ wurde um 80 Prozent auf 1,59 Euro gesenkt. Und es geht noch günstiger: 1,19 Euro werden momentan für „Real Farm“ verlangt und 1,39 Euro kostet „Riptide GP2“.

The Order 1886 und Killzone Shadow Fall

Etwas kostspieliger ist „Bloodborne“. Hier sank der Preis um 35 Prozent auf 12,99 Euro. „Everybody’s Gone to the Rapture“ bekommt ihr bis zum 23. Juli 2020 für 4,99 statt 19,99 Euro. „Far Cry 4“ kostet im Aktionszeitraum 9,89 statt 29,99 Euro. „The Order: 1886“, das im PlayStation Store hervorragende User-Wertungen erhielt, wurde um 75 Prozent auf 9,99 Euro gesenkt. 50 Prozent günstiger bzw. für 9,99 Euro ist „Killzone Shadow Fall“ gelistet.

Weiter geht es mit „Knack“. Zum Preis von 4,99 Euro könnt ihr den Launch-Titel der PS4 nachholen. „Resident Evil 7“ wurde im Preis von 19,99 auf 9,99 Euro gesenkt. Gruseln könnt ihr euch auch mit der „Amnesia Collection“, sofern ihr bereit seid, 3,70 Euro zu investieren. Beim Kauf profitiert ihr im Rahmen des PS4-Sales von einem 87-Prozent-Rabatt. Zum halben Preis bekommt ihr „Ratchet and Clank“. 9,99 Euro bezahlt ihr beim Kauf. Der gleiche Preis und Rabatt gilt für „Need for Speed“ und „No Man’s Sky“.

Batman Arkham Knight und Until Dawn

Die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ bekommt ihr dank der Angebote im PlayStation Store 50 Prozent günstiger für 9,99 Euro. Auch „Until Dawn“ wechselt für 9,99 Euro den Besitzer. 35 Prozent gibt es auf „Batman: Arkham Knight“, was euch einen Preis in Höhe von 12,99 Euro beschert. „Marvel’s Spider-Man“ kann für 19,99 Euro gekauft werden. Das „Star Trek Bridge Crew: The Next Generation Bundle“ fliegt für 11,99 Euro auf eure Konsole.

Falls ihr „God of War“ nachholen möchtet: Der 25-Prozent-Rabatt lässt den Preis auf 14,99 Euro schrumpfen. Oder ihr greift gleich zur Deluxe Edition, die für 20,09 Euro im Angebot ist. Die „Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition“ erhaltet ihr für 44,79 Euro. Und „Paper Beast“ kostet dank des 35 Prozent-Rabattes nur 19,49 Euro.

Assassin’s Creed-Spiele

Auch verschiedene „Assassin’s Creed“-Spiele sind wieder im Angebot. Falls ihr „Assassin’s Creed Unity“ verpasst habt: Für 9,89 Euro wandert das Adventure in euren Besitz. „Assassin’s Creed Rogue Remastered“ schlägt mit 14,99 Euro zu Buche. „Assassin’s Creed Odyssey“ kostet im Zuge des PS4-Sales 19,99 Euro. „Assassin’s Creed 3 Remastered“ ist für 15,99 Euro im Angebot.

Das war längst nicht alles: Eine komplette Übersicht übert die Angebote der Woche findet ihr auf psprices.com. Auch im PlayStation Store wartet eine Übersicht über die laufenden Sales auf euch.

Zum Thema

Auch mehr oder weniger kostenlos gibt es etwas im PlayStation Store, sofern ihr die Gebühren für PlayStation Plus vernachlässigt: Die PS Plus-Spiele für Juli stehen zum Download bereit. In der verlinkten Meldung erfahrt ihr weitere Einzelheiten.

