The Dark Pictures – Little Hope: Der neue Releasetermin steht – Stimmiger Trailer veröffentlicht

Nach der COVID-19 bedingten Verschiebung bekam "The Dark Pictures - Little Hope" heute einen neuen Releasetermin spendiert. Auch ein stimmiger Trailer und frische Spielszenen stehen bereit.

"The Dark Pictures - Little Hope" hat einen neuen Releasetermin.

Aufgrund der COVID-19-Krise sahen sich auch die britischen Entwickler von Supermassive Games mit einem Umzug in das Home-Office konfrontiert.

Dieser verzögerte die internen Arbeitsabläufe und sorgte dafür, dass sich der Release von „The Dark Pictures – Little Hope“ verzögerte. Nachdem bisher unklar war, wann im Endeffekt mit der Veröffentlichung des Horror-Titels zu rechnen ist, sorgten Supermassive Games und der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment heute für Klarheit.

Ein Trailer und frische Spielszenen

Wie es heißt, ist „The Dark Pictures – Little Hope“ nun für einen PC-, Xbox One- sowie PlayStation 4-Release am 30. Oktober 2020 und somit pünktlich zu Halloween vorgesehen. Abgerundet wird die Enthüllung des Releasetermins von einem stimmigen Trailer und frischen Spielszenen zum Horror-Abenteuer. Die Geschichte von „The Dark Pictures – Little Hope“ rückt eine Gruppe von Studenten in den Mittelpunkt, die sich in der namensgebenden Stadt Little Hope mit einer tödlichen Gefahr konfrontiert sehen.

„Vier Studenten und ihr Lehrer sind in der verlassenen Stadt Little Hope gefangen und versuchen vor den albtraumhaften Erscheinungen zu fliehen, die sie erbarmungslos durch den dichten Nebel verfolgen. Um der kleinen Stadt zu entkommen, müssen sie die Bedeutung der Geschehnisse verstehen und herausfinden, wie diese mit ihnen zusammenhängen“, so die Entwickler.

Genau wie der geistige Vorgänger in Form von „Men of Medan“ bietet auch „Little Hope“ die Möglichkeit, mit euren Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist die kooperative Mehrspieler-Komponente, durch die es möglich ist, das Horror-Abenteuer kooperativ zu bestreiten und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erleben.

